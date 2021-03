Accord de libre-échange

Développement soutenable

En relation avec l’accord de libre-échange, les expressions «développement durable» et «durabilité» ont été utilisées à tort et à travers par les partisans du oui (lettres de lecteurs et flyers tous-ménages). Or il s’agit d’une mauvaise traduction française de «sustainable development», expression phare de l’ONU, initialement utilisée dans le rapport Brundtland «Notre avenir à tous» (1987, sous l’égide de l’ONU). Sa signification officielle est: «un développement apte à répondre aux besoins du présent sans compromettre la possibilité pour les générations à venir de satisfaire les leurs». Dès lors, comment peut-on, comment ose-t-on qualifier de «durable» une production spéculative à court terme, d’une huile réputée malsaine, au détriment d’écosystèmes d’une valeur environnementale et climatique inestimable? Cet accord n’est qu’un tigre de papier embrassé par un ours naïf!