Le Canadien Felix Auger-Aliassime, 9e mondial, s’est qualifié lundi pour les quarts de finale de l’Open d’Australie, en venant à bout dans la chaleur du Croate Marin Cilic (27e) 2-6 7-6 (9/7) 6-2 7-6 (7/4).

«J’avais perdu trois fois contre Marin, c’est la première fois que je le bats. C’est un champion et je le lui ai dit à la fin! Donc gagner, et de cette manière, me fait vraiment plaisir», a déclaré Auger-Aliassime après un combat serré de 3h35. «Le tie break du deuxième set a été crucial. Mené deux sets à zéro, ça n’aurait pas été pareil. Là, c’est allé de mieux en mieux à partir du troisième set», a-t-il analysé. «Il faisait très chaud au début mais l’ombre est peu à peu arrivée et ça allait mieux», a souligné le Canadien.

A 21 ans, il affrontera pour une place dans le dernier carré du Majeur australien le Russe Daniil Medvedev (2e) ou l’Américain Maxime Cressy (70e). Demi-finaliste du dernier US Open, Auger-Aliassime avait été éliminé l’an dernier à Melbourne en 8es, pour sa deuxième participation.