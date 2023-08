Accueil de jour – Le PS dénonce une pénurie de places de crèche à Pully Une pétition lancée ce jeudi réclame des centaines de nouvelles places de crèche sur la commune d’ici à 2026. Irréaliste, selon le municipal concerné. Thibault Nieuwe Weme

Le Parti socialiste a lancé une pétition à Pully pour réclamer davantage de places de crèche. Christian Brun

Jeudi après-midi, un petit groupe du Parti socialiste s’est réservé un petit coin du parc Guillemin, à Pully, pour dénoncer une pénurie «criante» des places de crèche dans la commune. Vêtue de t-shirts blancs flanqués de slogans, la troupe se met en quête de signatures, armée de stylos et de petits pains au chocolat.

«Il y a 400 enfants attendant d’être placés, presque trois fois plus que d’enfants disposant d’une place. Certaines familles attendent plusieurs années avant de se voir proposer une solution de garde», déplore la conseillère communale socialiste Odile Cuénoud.

«Pully a connu une forte croissance depuis les années 2000, gagnant presque 4000 habitants, mais les infrastructures n’ont pas suivi.» Yassin Nour, conseiller communal (PS)

«La Municipalité a l’intention de créer 170 places supplémentaires, ce que nous saluons, mais ce n’est pas suffisant pour couvrir la file d’attente. Il en faudrait minimum 300 d’ici à 2026», poursuit-elle. «Pully a connu une forte croissance depuis les années 2000, gagnant presque 4000 habitants, mais les infrastructures n’ont pas suivi, analyse son collègue Yassin Nour (PS). Nous sommes toujours dans un effet de rattrapage. La Commune ne doit pas lésiner sur les investissements en faveur de la petite enfance.»

La pétition demande également davantage de transparence aux familles en attente d’une place ainsi que le doublement des effectifs de mamans et de papas de jour sur la commune. Si la pétition ne prend pas, un petit panier rempli de préservatifs offre avec humour une solution de repli. «C’est notre plan B», s’esclaffe Odile Cuénoud. Samedi, la quête de signatures repartira pour un deuxième round, de 16 h à 18 h, au port de Pully.

Pas assez de locaux

Une maman s’arrête pour signer. La Commune vient de lui attribuer une place pour sa fille de 4 mois, mais elle ne jubile pas, par solidarité. «J’ai eu beaucoup de chance, le système paraît un peu aléatoire. Ces listes, cela empêche aussi les déménagements pour les familles, qui ont peur de devoir recommencer à zéro.» La jeune femme s’interroge. «Pourquoi ne pas imposer un quota de nouvelles places à chaque fois que l’on construit un nouvel immeuble? Cela dit, cela doit être un casse-tête à organiser pour les communes.»

«Si on arrive à créer 50 places d’accueil préscolaire d’ici à 2026, on serait déjà très heureux.» Jean-Marc Chevallaz, municipal en charge de la Jeunesse et des Affaires sociales

C’est effectivement le cas, à entendre Jean-Marc Chevallaz, municipal en charge de la Jeunesse et des Affaires sociales. «Les deux gros écueils, c’est de trouver des lieux et du personnel qualifié.» Même s’il partage leurs préoccupations, il met les pétitionnaires en garde contre l’effet de désillusion qu’ils pourraient provoquer auprès des parents. «Leurs revendications sont irréalistes dans des délais aussi courts. Si on arrive à créer 50 places d’accueil préscolaire d’ici à 2026, on serait déjà très heureux.»

Thibault Nieuwe Weme

