Immobilier et 7ème Art

Qu’y a-t-il de commun entre une magnifique villa des bords du lac de Neuchâtel, entourée de vignes, et un petit appartement du Lignon, à Genève? Ces deux biens ont accueilli en 2020 le tournage d’un film. «Ma femme est passionnée de cinéma depuis des années, j’avais inscrit notre maison sur un portail et j’ai été contacté par une production française qui est venue filmer plusieurs scènes dans notre salon. Nous avons obtenu de pouvoir assister, discrètement certes, au tournage pendant trois jours et ma femme était ravie», explique Patrice*, propriétaire d’une villa contemporaine au pied du Jura, qui reconnaît avoir touché «près de 10 000 francs» pour l’ensemble de l’opération.