Affaire «Mihaela» – Accusé de meurtre, il clame son innocence depuis trois ans Incarcéré une année après le meurtre à Sullens (VD) d’une prostituée roumaine, un agent de sécurité frontalier tentera dès ce mercredi de se disculper face aux juges français. Benjamin Pillard

Âgé de 29 ans en cette funeste nuit du 29 au 30 novembre 2016, le frontalier avait véhiculé Mihaela (médaillon) jusqu’à ce chemin du Gros-de-Vaud (à g. ci-contre, long de 600 m), où il reconnaît avoir eu un rapport sexuel tarifé avec la victime. Laquelle sera tuée au même endroit. Benjamin Pillard et DR Le lieu du rapport sexuel, entretenu sur le capot du véhicule. Et du crime. Benjamin Pillard Le tueur présumé reconnaît avoir dissimulé le corps en contrebas de cette route du Jura français (commune du Frasnois), à 90 km du lieu du crime. Benjamin Pillard 1 / 6

Les preuves matérielles l’ont accablé depuis le début de l’enquête. Aurélien* n’est pourtant jamais passé aux aveux. Et pour cause: arrêté et jugé dans son pays – la France – comme unique suspect d’un crime perpétré en terre vaudoise, le père de famille frontalier de 33 ans encourt jusqu’à 30 ans de prison pour meurtre. Soit une peine dix ans plus lourde que s’il avait été interpellé en Suisse.

L’affaire avait eu un important retentissement médiatique en novembre 2017, lorsque les autorités judiciaires franco-suisses annonçaient qu’un corps nu, vidé de son sang et totalement défiguré retrouvé onze mois plus tôt dans un bois du Jura français avait fini par être identifié. Et que le tueur présumé, un agent de sécurité au casier judiciaire vierge, venait d’être incarcéré. Son procès s’ouvre ce mercredi devant la Cour d’assises de Besançon (F).