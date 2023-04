New York – Accusé de plagiat, Ed Sheeran prend sa guitare et chante au tribunal Le Britannique Ed Sheeran a chanté avec sa guitare jeudi à la barre d’un tribunal de New York pour se défendre d’avoir plagié une chanson de l’Américain Marvin Gaye.

Ed Sheeran le 27 avril 2023 à New York. Getty Images via AFP

Pour la seconde fois en un an, le chanteur et auteur-compositeur de 32 ans doit répondre devant la justice d’accusations de plagiat dans ses chansons au succès planétaire.

Après avoir remporté un procès à Londres l’an passé, il se défend cette fois contre les accusations des héritiers d’Ed Townsend, un musicien et producteur américain qui avait co-écrit «Let’s get it on» avec Marvin Gaye. L’audience s’est ouverte en début de semaine à Manhattan.

Cité par l’accusation, un musicologue a déclaré jeudi que la progression d’accords présents sur les deux morceaux était quasi similaire – ce qui a poussé le Britannique à sortir sa guitare dans le prétoire, raconte le «New York Times».

Il a donc joué les quatre accords clés de son morceau «Thinking Out Loud», assurant qu’ils étaient bien différents de ceux utilisés dans «Let’s Get It On» (1973), classique de la soul chanté par Marvin Gaye. Jouant l’un puis l’autre, il a tenté de démontrer que celui du morceau de Marvin Gaye ne fonctionnait pas pour sa chanson.

Le musicien britannique a aussi raconté au tribunal avoir écrit son «Let’s Get It On» chez lui, avec sa partenaire musicale habituelle Amy Wadge, en février 2014. «Nous nous sommes assis avec nos guitares», a-t-il dit, cité par ABC news, «nous avons beaucoup écrit ensemble». Le chanteur se souvient d’être sorti de la douche et d’avoir entendu quelques accords de Amy Wadge, ailleurs dans la maison. «Je me souviens m’être dit +il faut qu’on fasse quelque chose avec ça+».

Le tube d’Ed Sheeran s’était alors classé deuxième au Billboard Hot 100, le classement de référence américain et avait remporté le Grammy Award de la meilleure chanson de l’année en 2016.

L’audience doit rependre lundi.

AFP

