Accusée de plagiat – L’UDC change le refrain et republie son clip de campagne La vidéo électorale de l’UDC, censurée la semaine dernière, est de nouveau disponible. Le parti a choisi d’en modifier le refrain pour éviter toute ressemblance avec le titre «We Are Family». Laura Manent

Dans ce clip, les politiciens de l’UDC dansent au milieu d’un décor de boîte de nuit. SVP

Le clip de campagne de l’UDC est de retour sur YouTube. Les paroles du refrain restent les mêmes mais sa mélodie a été réarrangée pour se distancer de la célèbre chanson «We Are Family, du groupe Sister Sledge.

Pour rappel, il y a une semaine, l’UDC publiait son clip de campagne pour les prochaines élections fédérales. Quelques heures plus tard, YouTube supprimait la vidéo après une plainte de Sony Music pour plagiat. En effet, de nombreuses personnes avaient remarqué des ressemblances troublantes entre la création musicale du parti agrarien «Das isch d’SVP» («C’est ça l’UDC») et le titre «We Are Family».

Peu après la première mise en ligne, le compositeur Nile Rodgers avait d’ailleurs condamné le parti suisse et l’utilisation de sa chanson via le réseau social «X». «J'ai écrit «We Are Family» pour qu'elle soit une chanson de référence sur l'inclusion et la diversité, indépendamment de la race, de l'ethnie, de l'âge, du sexe, de la religion ou de l'orientation sexuelle. Je condamne son utilisation par l'UDC ou toute autre personne qui n’en respecte pas les valeurs» avait-il publié sur son compte.

Dans ce clip de campagne qui a provoqué le malaise chez certains internautes, les politiciens de l’UDC dansent au milieu d’un décor de boîte de nuit sur une chanson composée en suisse allemand. Le conseiller national vaudois Michaël Buffat est le seul Romand à apparaître à l’écran, tandis que le conseiller fédéral vaudois Guy Parmelin en est absent. Son collègue Albert Rösti, lui, y fait une brève apparition.

Cette version adaptée du clip apaisera-t-elle Sony Music et Niles Rogers?

