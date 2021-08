Marché du vin – Acheter moins mais produire mieux Le groupe Schenk a annoncé baisser ses achats de raisins de 10 à 20%. Et privilégier le bio. David Moginier

André Fuchs, directeur général de Schenk SA, François Schenk, administrateur et actionnaire, Daniel Dufaux, directeur des opérations, et Jean-Frédéric Luscher, architecte de la nouvelle cave. Vanessa Cardoso/24 heures

«Pendant longtemps, on achetait la majeure partie de la production de nos fournisseurs, même ce qui ne nous intéressait pas, et on réussissait à l’écouler, parfois sans forcément y trouver notre compte.» François Schenk l’admet, l’entreprise familiale – dont il est actionnaire et administrateur – ne peut plus le faire aujourd’hui. «Nous faisions cela aussi pour stabiliser le marché, explique André Fuchs, directeur général. Mais le négoce de vins a quasi disparu et nous étions les derniers à soutenir les prix. Ce n’est plus possible.» Les vignerons ont déjà été prévenus personnellement par les responsables de la cave.

Aujourd’hui, Schenk et ses diverses filiales veulent miser sur des marques fortes et réduire un peu son catalogue de 3000 références. «Ce que nous avons dans le Chablais avec l’Aigle les Murailles de Badoux est formidable (ndlr: la marque la plus vendue de Suisse), explique François Schenk. L’Arbalète et le Coup de l’Étrier de Testuz, la Licorne de Bolle sont, par exemple, des marques fortes que nous voulons encore développer.»

L’ambition est forte: «Les vins suisses représentent aujourd’hui 37% du marché, nous devons recréer une demande pour eux, aussi en augmentant leur désirabilité par la reconnaissance de leur qualité», affirme André Fuchs.

«En augmentant la qualité des vins, nous allons aussi pouvoir garantir des prix plus intéressants. Au final, le vigneron devrait y gagner.» Daniel Dufaux, directeur des opérations de Schenk

Augmenter la qualité, pour la nouvelle équipe aux commandes, c’est aussi produire davantage en bio, «quel que soit le label, Bourgeon, Demeter ou Bio Suisse», explique Daniel Dufaux, directeur des opérations. D’abord pour la vingtaine de domaines que la maison possède dans les cantons de Vaud ou du Valais. «Puis il faudra convaincre nos fournisseurs de faire le pas. Mais, en augmentant la qualité des vins, nous allons aussi pouvoir garantir des prix plus intéressants. Au final, le vigneron devrait y gagner.»

Schenk ambitionne d’être en majorité bio à l’horizon 2025-2030, promet François Schenk. «La course à la quantité et à l’industrialisation n’est plus à l’ordre du jour. Nous faisons du développement durable une priorité avec la nouvelle cave, nous le ferons aussi avec nos vins. Aussi parce que le marché international demande toujours plus de vins écoresponsables. Sur ce point, la Suisse est étonnamment (et contrairement à des idées reçues) encore un peu à la traîne. Mais nous devons anticiper même si notre projet est ambitieux.»

