Petite enfance – Achevée par le Covid, une crèche laisse 50 parents démunis Située à Renens, la garderie Les Chattons serait une exception, tandis que les structures vaudoises, privées et publiques, tiennent le choc. Chloé Banerjee-Din

Un mois après sa réouverture suite au semi-confinement, la garderie Les Chattons a annoncé sa fermeture définitive. (Image d’illustration) KEYSTONE

Le Covid-19 a des effets secondaires inattendus pour les parents d’une cinquantaine d’enfants, à Renens. La garderie Les Chattons a en effet annoncé sa fermeture pour la fin du mois de juillet. Selon un courrier de la propriétaire de cette structure privée, des finances déjà fragiles n’ont pas survécu à la fermeture imposée par la pandémie. «La crèche avait rouvert fin avril. Nous avons été informés tout juste un mois plus tard. Ça a été un crève-cœur et aussi bon coup de stress pour trouver des solutions quand on sait que les crèches sont saturées.» Maman d’une petite fille, Marjorie Favre a eu la chance de trouver rapidement un plan B, mais d’autres parents ont dû frapper à la porte du réseau local d’accueil de jour de Renens-Crissier.