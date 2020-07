Le coup de fourchette – Aclens ne met plus «sa» charrue avant les bœufs L’Auberge Communale a connu des chefs gastronomiques. Stéphane Goubin vise davantage de simplicité dans sa carte conviviale. Cédric Jotterand

Les gérants Emilie Martinez et Wasim Boughrara, devant leur patron, le chef Stéphane Goubin . Christian Brun

Depuis une bonne décennie, la commune d’Aclens était servie avec une table de choix à l’Auberge de la Charrue et deux chefs – Luc Parmentier puis Julien Rettler – visant des sommets gastronomiques. Les habitants ont parfois laissé entendre qu’un retour à une enseigne plus traditionnelle ne serait pas pour leur déplaire. «C’est exactement l’idée, celle de remettre l’église au milieu du village avec une carte réduite, des produits locaux et une ambiance un peu plus conviviale», s’enthousiasme Stéphane Goubin, un patron qui n’est pas aux fourneaux. «J’ai dupliqué le concept lancé à l’Auberge du Mont-sur-Lausanne, où j’appuie des chefs de cuisine qui veulent se lancer.»