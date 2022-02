CONCOURS | 15 x 2 places à gagner – Acqua Alta – Noir d’encre 15 x 2 places offertes pour la représentation du samedi 12 mars 2022 à 19h, au théâtre Le Reflet, à Vevey.

Acqua Alta – Noir d’encre Romain Etienne

Un spectacle de théâtre visuel, mêlant danse et images numériques vivantes. La magie opère et la cohésion entre ces univers se fait à la perfection.

Claire Bardainne et Adrien Mondot proposent avec Acqua Alta, un spectacle chorégraphique dans un environnement d’images. L’histoire d’une femme et d’un homme dans une maison de papier, qu’une pluie diluvienne vient surprendre. Une eau d’encre qui va engloutir le personnage féminin et entraîner son homologue masculin à sa recherche dans un monde peuplé de monstres, de fantômes et d’esprits flottants. Sur le plateau, une danseuse et un artiste de rue, plongé∙e∙s dans le dispositif technique cher au duo (des images numériques mouvantes, comme emportées par les interprètes), racontent ce drame avec leur corps. Une magie et une poésie qui donnent tout son sens à ce spectacle immersif.

Participez gratuitement en remplissant le formulaire: