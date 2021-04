Vaud – Action de Greenpeace sur le site de Nestlé à La Tour-de-Peilz Les militants écologistes ont voulu faire passer un message anti-plastique lors d’une action mercredi soir à La Tour-de-Peilz.

Image d’illustration. AFP

Des militants de Greenpeace ont projeté mercredi soir des messages sur le bâtiment de Nestlé Suisse à La Tour-de-Peilz (VD). Ils entendaient ainsi dénoncer le manque d’investissements de la multinationale dans le réutilisable, à la veille de son assemblée générale.

«Stop Single Use, go Reuse» (Arrêter l’usage unique, passez au réutilisable) ou «Nestlé, stop feeding the world with plastic» (Nestlé, arrête de nourrir le monde avec du plastique) ont notamment été projetés contre la façade, précise mercredi soir l’ONG dans un communiqué.

Elle rappelle que le bilan de Nestlé sur sa gestion du plastique reste désastreux et qu’en 2020, le groupe a utilisé 1’300’000 tonnes d’emballages plastiques à usage uniques. Greenpeace souligne également que, malgré les communications de Nestlé sur le réutilisable, «dans les faits l’entreprise ne progresse pas». Moins de 1% des emballages de la multinationale sont réutilisables, dénonce l’ONG. Et de rappeler que, selon un classement du mouvement Break Free From Plastic publié en décembre dernier, Nestlé est dans le trio de tête des plus gros pollueurs de plastiques au monde.

ATS

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.