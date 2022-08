Vingt personnes interpellées – Action policière à Renens: «Ce n’était pas un coup de filet» Des contrôles ciblés ont visé 90 personnes à la gare, à l’heure de pointe, le 5 août dernier. Bien que les délits n’y aient pas augmenté, la police a voulu marquer sa présence. Chloé Din

Des contrôles ciblés ont été fait par la police à la gare de Renens. Olivier Vogelsang/24heures

«Un important dispositif policier.» C’est ainsi que la police cantonale décrit les forces déployées le vendredi 5 août dernier à la gare de Renens. Le communiqué diffusé quelques jours plus tard à ce sujet est aussi inhabituel que l’opération en question, qui a impliqué non seulement la gendarmerie, mais aussi l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières, la police de l’Ouest lausannois (POL) et la police des transports.