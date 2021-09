Manifestation à Lausanne – Action pour le droit de se (dé)vêtir à la piscine Le groupe Aquapony juge le règlement des bassins discriminatoires car il interdit les seins nus mais aussi les maillots de bain trop longs. Romaric Haddou

D’autres actions sont prévues afin d’obtenir une modification du règlement communal. Aquapony

Le règlement des piscines lausannoises contribuerait à sexualiser le corps des femmes et contreviendrait aux droits fondamentaux garantis par la Constitution fédérale. C’est ce qu’ont dénoncé les «militant.e.x.s du groupe Aquapony», samedi matin, au bord des bassins de Bellerive. Sur les banderoles déployées, on pouvait lire «Nos seins, vos regards», «J’ai rien à cacher» ou encore «L’hygiène n’est pas un problème, les normes oui».

C’est que ledit règlement interdit «de circuler, d’accéder aux bassins et de se baigner sans une tenue de bain appropriée à son sexe, en string ou seins nus», et précise que les maillots ne doivent pas dépasser les coudes et les genoux. Ce cadre serait discriminatoire par rapport aux hommes torse nu, irait à l’encontre de certaines pratiques religieuses, des sensibilités individuelles et imposerait «une vision cisnormée et binaire du genre».

«Nous nous lançons dans la lutte pour réclamer un règlement des piscines lausannoises, puis romandes et nationales, inclusif, égalitaire et non discriminatoire.» Le groupe Aquapony

Le groupe Aquapony réclame donc un «règlement inclusif, égalitaire et non discriminatoire» à l’échelle lausannoise, puis romande et nationale. D’autres actions sont prévues, y compris institutionnelles.

