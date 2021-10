Essai politique – Ada Marra revisite l’identité suisse «in italiano» Réflexion sur l’appartenance, «Tu parles bien français pour une Italienne» vient d’être traduit dans la langue de Dante. Cette version a une saveur particulière pour la politicienne aux racines latines. Flavienne Wahli Di Matteo

Ada Marra, conseillère nationale PS-VD, photographiée le 10 décembre 2019 à Berne. (KEYSTONE/Alessandro della Valle) KEYSTONE

En levant le nez des 70 pages de l’essai d’Ada Marra autour de l’identité suisse, on ne sait plus ce que l’on peut écrire. Par exemple, ose-t-on dire de l’élue qu’elle est «conseillère nationale vaudoise d’origine italienne»? Est-ce bien respectueux – ou vraiment nécessaire – de résumer une personne au carcan étriqué de ses terres de référence? Ou est-ce au contraire faire honneur à la multiplicité des cultures qui cohabitent en elle?

Le sujet est sérieux, mais il y a beaucoup de rires au bout du fil, quand on interroge Ada Marra sur la parution toute fraîche d’une version italophone de son essai «Tu parles bien français pour une Italienne». Des rires pour dire toute la «modestie» (elle insiste sur le mot) avec laquelle elle a tenté de questionner ce que signifie être Suisse. «En fait, je pense que toute identité est faite de plusieurs appartenances. Qu’il y a mille façons d’être Suisse. Et toutes sont légitimes.» Voilà déjà un bout de réponse à nos interrogations…

Pour creuser la thématique, plus d’excuses. Les réflexions de la socialiste se déclinent désormais dans les trois langues nationales: l’original en français date de 2018 et a reçu un joli accueil, avec 1500 exemplaires vendus. «Ab wann ist man von hier?» (À partir de quand est-on d’ici?) a suivi en 2019 et, depuis une dizaine de jours, «8’670’300 modi di essere svizzeri» (8'670’300 manières d’être Suisse) arrive à 500 exemplaires sur les étals.

«Il y aurait encore à ajouter l’histoire de l’Eurofoot cette année où la Suisse nous a fait complètement vibrer! Quand on me demande «T’es pour qui?» je ne peux pas répondre. Quand une équipe nous fait vibrer, on veut juste vibrer avec elle!» Ada Marra

«Ces versions sont plutôt le fruit d’occasions, de personnes qui ont eu envie de traduire le texte, évoque Ada Marra. Mais il est vrai que, pour moi qui suis fille d’Italiens, qui ai une partie de mon cœur en Italie, le voir publié en italien a une saveur particulière.» Son public cible? Les Tessinois, naturellement, mais aussi tous les italophones du pays.

Ada Marra a également mis sous pli des exemplaires pour ses proches restés au pays: «La problématique des migrants, de l’identité et de l’appartenance est vive en Italie aussi. J’ai envie de leur dire que, quand ils voient des migrants et leurs descendants, ils voient leur famille partie.»

Le foot comme révélateur

Le texte italien contient quelques ajouts: la préface de Dick Marty et un passage sur le football, après la polémique de l’aigle albanais brandi par les joueurs de la Nati. «C’est arrivé trop tard pour l’inclure dans la version française. Et il y aurait encore à ajouter l’histoire de l’Eurofoot cette année, où la Suisse nous a fait complètement vibrer! Quand on me demande «T’es pour qui?» je ne peux pas répondre. Quand une équipe nous fait vibrer, on veut juste vibrer avec elle!»

Est-ce à dire que ce prolongement se retrouvera dans la version romanche? Pour toute réponse, nous obtiendrons un joyeux éclat de rire.

