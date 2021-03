Cyclisme – Adam Yates remporte le Tour de Catalogne Le Britannique est sorti grand vainqueur dimanche d’un Tour où le podium 100% Ineos a été complété par Richie Porte (à 45 secondes) et Geraint Thomas (à 49).

Adam Yates AFP

Adam Yates (Ineos) s’est adjugé le 100e Tour de Catalogne dimanche, comme attendu. Aucun candidat à la victoire au général n’est parvenu à bousculer le statu quo lors de la dernière étape, un 133 kilomètres dont l’arrivée et le départ avaient lieu à Barcelone. Et ce malgré les tentatives de Movistar et d’Alejandro Valverde, qui termine quatrième à 1’03.

Thomas De Gendt (Lotto-Soudal) s’est adjugé l’étape. Le Belge, parti avec l’échappée au pied du col de la Creu d’Ordal (catégorie 3), a passé seul la ligne d’arrivée avec 22 secondes d’avance sur Matej Mohoric (Bahrain). Le Valaisan Sébastien Reichenbach s’est arraché pour prendre la 4e place du jour. Marc Hirschi, dans le même temps, pointe trois rangs derrière.

Classement général du Tour Afficher plus 1. Adam Yates (GBR/Ineos) 26 h 16:41. 2. Richie Porte (AUS/INE) à 45. 3. Geraint Thomas (GBR/INE) 49. 4. Alejandro Valverde (ESP/MOV) 1:03. 5. Wilco Kelderman (NED/BOR) 1:03. 6. Esteban Chaves (COL/BIK) 1:04. 7. Joao Almeida (POR/DEC) 1:05. 8. Hugh Carthy (GBR/EF1) 1:20. 9. Simon Yates (GBR/BIK) 1:32. 10. Lucas Hamilton (AUS/BIK) 1:35.

Classement de la 7e étape Afficher plus 1. Thomas De Gendt (BEL/Lotto). Les 133,0 km en 3h06’10 (moyenne: 42,9 km/h). 2. Matej Mohoric (SLO/BAH) à 22. 3. Attila Valter (HUN/FDJ) 1:42. 4. Sébastien Reichenbach (SUI/FDJ) 1:46. 5. Alejandro Valverde (ESP/MOV) 1:46. 6. Michael Woods (CAN/ISR) 1:46. 7. Marc Hirschi (SUI/UAE) 1:46. 8. Joao Almeida (POR/DEC) 1:46. 9. Adam Yates (GBR/INE) 1:46. 10. Clément Champoussin (FRA/AG2) 1:46.

AFP/SC