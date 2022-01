Éditorial – Mesures anticovid - Adelboden et Omicron, un slalom très spécial

Un souvenir du monde d’avant, dans lequel celui d’après m’a replongé très fort. Le 11 janvier 2020, j’étais dans le mur. Celui des spectateurs des slaloms d’Adelboden. En face de la Chuenisbärgli – «la montagne à Konrad» – considérée comme la piste de géant la plus difficile du monde, avec son arrivée, la «Zielhang», et sa déclivité vertigineuse à 60%.

Au milieu des belles fermes typiques, l’aire d’arrivée sentait le schublig, dans une ambiance de kermesse oberlandaise assez indescriptible, même si aucun Suisse n’avait gagné. Une atmosphère proche de celle du kop d’Anfield lorsqu’il chante «You’ll never walk alone», que les Reds de Liverpool perdent ou gagnent.

Le 8 janvier 2022, au même endroit pentu, Marco Odermatt a enfin replacé notre pays sur la plus haute marche du podium bernois, quatorze ans après Marc Berthod. Devant 12’000 spectateurs à qui on avait conseillé de porter le masque sans qu’ils n’y soient contraints, puisque garantis guéris ou vaccinés. Par écran interposé, j’y ai revu beaucoup de choses qui me manquent, physiquement ou psychiquement. Dont le plaisir indescriptible de festoyer nombreux, ensemble.

«Ailleurs chez nos voisins alpins, les compétitions de Coupe du monde se déroulent sans public ou presque.»

Et pourtant, ce dernier millésime d’Adelboden a un goût de paradoxe. Ailleurs chez nos voisins alpins, les compétitions de Coupe du monde se déroulent sans public ou presque – quand elles peuvent se dérouler.

Comment expliquer à une écolière vaudoise de 8 ans qui regarde le samedi à la télé Marco Odermatt hurler sous les vivats d’une foule massée comme autant de sardines, souvent démasquées, que le surlendemain, elle devra faire sa rentrée scolaire en découvrant d’autres «plaisirs» : ceux de suivre les cours – y compris la gym – avec un morceau de polypropylène sur le nez et la bouche.

À la récré, avec ses camarades, elle aura peut-être parlé de celui qu’on a renommé «Novax Djocovid», qui se bat en justice pour pouvoir pratiquer son sport. Du haut de son arrogance, de ses mensonges, de son mysticisme naturopathe, mais visiblement remis de sa seconde infection covidienne.

Dans des gradins, sur les lattes, sur un court, dans une salle de sport ou dans celle d’un tribunal, le ridicule ne tue pas toujours. Mais ces règles à géométrie variable auront de plus en plus de mal à convaincre face à variant qui semble moins mortifère.



Claude Ansermoz est diplômé de l’Ecole Supérieure de Journalisme de Lille (ESJ) et travaille au sein de «24 heures» depuis 2003. Il a dirigé la rubrique Suisse, avant de devenir correspondant à Paris pour couvrir l’élection présidentielle de 2007. Il prend la rédaction en chef du titre en octobre 2018. Plus d'infos @Cansermoz

