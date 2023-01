Coupe du monde de ski alpin – Adelboden fait tout pour ne pas être privé de son mur La station de l’Oberland bernois prépare son slalom de samedi et son géant de dimanche dans des conditions particulières. Les skieurs suisses promettent de s’adapter. Rebecca Garcia - Adelboden

Un tracé enneigé au milieu d’un paysage d’automne. Une réalité en ce mois de janvier 2023. KEYSTONE

Tout devrait pousser à l’enthousiasme. Le géant et le slalom d’Adelboden se disputent sur une piste mythique. Marco Odermatt se déplace dans l’Oberland bernois pour défendre son titre. Et le reste de la sélection suisse est loin de faire pâle figure, avec la quatrième place de Justin Murisier l’an dernier sur ce même tracé et la forme étincelante de Loïc Meillard en ce début de saison. Pourtant, l’appréhension se mêle à l’impatience.