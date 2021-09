Chanteuse populaire – Adele, sans cesse recommencée La chanteuse de Tottenham, plus émouvante diva de la pop mondiale, va, peut-être, sortir enfin un disque avant Noël. Parce qu’elle a retrouvé l’amour et tenté une fois encore de reprendre sa vie en main. Christophe Passer

À 19 ans à peine, Adele chantait sur la scène du Miles Davis Hall lors du Montreux Jazz Festival. Chantal Dervey

Qu’est-ce que chante Adele? Quelque chose de plus en plus à elle: ce mélange classé juste pop au début, mais avec plein de relents de blues. On la comparait à Duffy ou Amy. Et puis on a dit «blue eyed soul», manière blanche de chanter la musique noire. Et puis du folk, de l’americana. Un jour, Adele a fini par dire qu’elle chantait de la «soul de cœurs brisés». C’est sans doute assez pile dedans, tant elle a besoin à la fois d’être sur le fil de l’émotion et sur la vérité d’une vie qu’elle raconte en chansons, donnant toujours le sentiment de réparer quelque chose.