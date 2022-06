Sans vouloir teinter cette rubrique de sépia et la rythmer, tel un refrain, de sempiternels «c’était mieux avant», nous sommes beaucoup à nous laisser envahir d’une certaine nostalgie en repensant à notre manière d’aborder nos loisirs il y a encore quelques années.

On pouvait se balader le samedi matin au marché, sans but réel, avec juste l’envie de se laisser tenter par des odeurs, des couleurs. Flâner au gré des mouvements de foule et soudain tomber sur un ami plus revu depuis longtemps. Décider de prendre un café pour rattraper le temps perdu et en perdre encore un peu, mais ensemble cette fois-ci. Aujourd’hui, suivant le niveau de branchitude de l’établissement, on se fait refouler: «tout est réservé pour le brunch!» Pas le moindre petit coin de table gardé libre pour les coups de tête…

On pouvait prendre un billet de train à la der, porté par l’élan d’une fenêtre météo favorable, sans payer plus cher que notre voisin qui a lui booké le sien, dégriffé, des semaines à l’avance. Pareil pour une nuit d’hôtel, quand une visite se prolonge ou s’arrose trop et qu’on choisit de pousser une porte d’entrée, une vraie, plutôt que le portail virtuel d’un site de rabais.

«Les visites de capitales européennes le temps d’un week-end ressemblent désormais à des ordres de marche, menées tambour battant.»

On pouvait partir en vacances avec une liste d’adresses de tables incontournables, de monuments à ne pas manquer, d’expos temporaires ou permanentes et s’accorder le luxe d’attendre le petit-déjeuner post-grasse matinée pour choisir le programme de notre journée. Aujourd’hui, si on ne veut pas manquer l’essentiel, il est devenu justement essentiel d’emmener dans ses bagages une flopée de codes QR (sur papier ou alors de se munir en plus d’une batterie supplémentaire pour notre téléphone sollicité à outrance) témoins de toutes nos réservations bien calées en amont.

Les visites de capitales européennes le temps d’un week-end ressemblent désormais à des ordres de marche, menées tambour battant. Pas question de s’attarder – ou alors on perd sa place dans la file et ses sous! – même si on est totalement émerveillé.

Si, bien évidemment, on comprend pourquoi le monde est devenu ainsi (nécessité de réguler le flux de visiteurs dans les villes et les musées, nécessité de s’assurer que les tables de restaurant ne resteront pas vides durant tout le service, nécessité de monitorer les faits et gestes de tous afin d’adapter au mieux son offre), on ne peut s’empêcher de constater que notre faculté à improviser a été totalement bridée. Et de se souvenir, en soupirant, que la spontanéité est elle aussi une forme de liberté.

Thérèse Courvoisier est rédactrice à la rubrique culture & magazine de 24 heures. Après presque 20 ans dans le journalisme sportif, elle se spécialise dans les portraits et sujets société. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.