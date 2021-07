Football – Admir Mehmedi ne portera plus le maillot de l’équipe de Suisse À 30 ans, l’attaquant de Wolsburg veut se concentrer sur sa carrière en club et passer plus de temps avec sa famille. Il quitte la Nati sur un total de 76 sélections. Sport-Center

Admir Mehmedi a disputé son dernier match avec le maillot de l’équipe de Suisse le 28 juin dernier contre la France. AFP

Admir Mehmedi a décidé de ne plus porter le maillot de l’équipe de Suisse. À 30 ans, l’actuel attaquant du VfL Wolfsburg a choisi de se concentrer sur sa carrière en club et d’accorder plus de temps à sa famille.

Mehmedi a porté le maillot rouge à croix blanche à 76 reprises, pour un total de 4188 minutes de jeu. Il a marqué 10 buts pour la Nati, total auquel il faut ajouter le cinquième tir au but décisif contre la France, le 28 juin dernier, en huitième de finale de l’Euro. Il n’a de surcroît récolté qu’un seul carton jaune pendant ses 76 matches. Il a participé à trois phases finales de grands tournois: la Coupe du monde 2014, ainsi que les Euros 2016 et 2020.

«J’ai pris cette décision après une longue réflexion, a expliqué Mehmedi. Mon but a toujours été de pouvoir choisir moi-même le moment de ma retraite internationale. Il m’est apparu ces derniers jours qu’après l’Euro que nous avons connu avec l’équipe, c’était le bon moment. Cet Euro représente un magnifique point final. Je suis reconnaissant et incroyablement fier d’avoir pu porter ce maillot pendant d’aussi longues années.»

Le sélectionneur Vladimir Petkovic s’est évidemment montré très reconnaissant envers Admir Mehmedi: «Admir m’a fait part de sa décision au cours d’une conversation personnelle que nous avons eue. Je comprends parfaitement les raisons qui l’ont poussé à faire ce choix. Il nous a apporté énormément par son jeu, sa personnalité et son comportement très professionnel. Pour tout cela, il mérite un grand merci et un grand respect.»

