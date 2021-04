Football – Adrian Ursea futur entraîneur de Lausanne? Selon «Nice Matin», l’actuel coach de l’OGC Nice pourrait être placé au LS par Ineos la saison prochaine. Souleymane Cissé, lui, tempère. Valentin Schnorhk

Adrian Ursea est un membre important du projet d’Ineos. Olivier Monge/MYOP

Il s’agit encore d’une éventualité. Le quotidien niçois Nice-Matin, souvent bien informé sur son club local, a utilisé le conditionnel. Mais le mouvement répondrait à une certaine logique: Adrian Ursea pourrait être le futur entraîneur du Lausanne-Sport, en cas de non-prolongation de Giorgio Contini.

Le technicien roumain est actuellement en poste à la tête de l’OGC Nice, club détenu par le groupe Ineos, comme le LS. Ursea avait été nommé par l’équipe française, après que celle-ci s’était séparée de Patrick Vieira en décembre dernier. Mais dès le début, sa mission n’a souffert d’aucune ambiguïté: il ne serait en poste que pour la saison en cours. Les bruits courant dans la presse française font état de noms plus prestigieux pour prendre la suite dès l’été prochain.

Ce qui ne veut pas dire que le Gym compte se débarrasser de l’entraîneur de 53 ans. Ce dernier avait rejoint dans un premier temps le club en 2016 en tant qu’adjoint de Lucien Favre. Après l’avoir quitté au départ du Vaudois pour le Borussia Dortmund, il avait durant une demi-saison dirigé les M21 de Servette avant d’être rappelé par Nice à la fin de l’année 2019. D’abord engagé en tant qu’analyste vidéo, il avait intégré le staff de Vieira l’été dernier. Pour en prendre donc la relève, sans grande réussite toutefois puisque les Niçois pointent à la 10e place du classement de Ligue 1.

«Il n’y a pas de stress»

Tout cela pour signifier qu’Ursea est un peu plus qu’un pion dans la stratégie d’Ineos. Son rôle est important et sa connaissance de la Suisse (il est passé notamment par Vevey, Servette, Meyrin et Xamax, à différents postes) en fait un candidat idéal pour prendre la suite de Giorgio Contini à Lausanne. Ce dernier est en fin de contrat et il est presque reconnu qu’il ne s’inscrit pas dans le projet Ineos. Même si Souleymane Cissé, le directeur sportif du LS, tient à souligner «qu’il n’y a pas de stress. Quand je suis arrivé, j’ai dû apprendre à connaître Giorgio et il faut rappeler que l’année passée, nous avions continué avec lui, alors que nous aurions déjà pu placer quelqu’un d’autre».

Même si Ursea est estimé au sein du groupe Ineos: «Adrian Ursea est pour l’instant en poste à Nice et ce n’est pas à moi de décider de sa reconduction ou non, fait remarquer Cissé. Avant d’être promu numéro un, il était déjà dans la structure niçoise et, de ce que je sais, il a toujours été une bonne personne et un bon technicien. Il l’a d’ailleurs démontré en acceptant spontanément le poste à un moment où le club avait besoin de lui a donné le maximum depuis.» De quoi lui donner une certaine légitimité pour garder la même fonction, mais dans un autre club?

