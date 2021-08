Un triathlète tout devant – Adrien Briffod, une cinquième place au goût de revanche Jusqu’à 500 m de la ligne d’arrivée, il a contesté la victoire du champion olympique Kristian Blummenfelt: le Vaudois de 27 ans s’est classé cinquième de la finale d’Edmonton. Jean Ammann

Adrien Briffod: douzième à Montréal, cinquième à Edmonton. Qu’aurait-il fait à Tokyo? DR

Ce week-end, la chaîne L’Équipe 21 diffusait les finales d’Edmonton et la présence d’une combinaison rouge dans le groupe de tête, aux côtés du champion olympique Kristian Blummenfelt, intrigue les commentateurs: «Ah! Il s’agit du Suisse Adrien Briffod, un homme en forme, il vient de faire 12e à Montréal, mais il n’était pas aux Jeux…» Toute l’année 2021 du Veveysan Adrien Briffod est résumée en cette contradiction: il est en forme, il peut prétendre au titre de meilleur triathlète de Suisse, mais il n’a pas été sélectionné pour Tokyo, où les Suisses n’ont pas fait mieux qu’une neuvième place (Max Studer).

«Ma non-sélection pour les Jeux olympiques a été un coup dur et il m’a fallu un peu de temps pour retrouver ma motivation.» Adrien Briffod

Samedi à Edmonton, Adrien Briffod (27 ans, 1,78 m/66 kg) a pris une remarquable cinquième place, à dix secondes seulement du numéro 1 mondial et champion olympique, le Norvégien Kristian Blummenfelt: «Je ne vais pas mentir: ma non-sélection pour les Jeux olympiques a été un coup dur et il m’a fallu un peu de temps pour retrouver ma motivation, mais j’ai voulu montrer à la Fédération suisse qu’ils avaient eu tort!» lâche Adrien Briffod, bien remonté.

Il dicte le rythme

Douzième le 14 août à Montréal, dans un format bizarre de triathlon par élimination, le Vaudois a réussi une semaine plus tard à Edmonton une course presque parfaite: «Je sors de l’eau en vingtième position, à 38 secondes du Français Luis Vincent, raconte-t-il. Sur le vélo, ils partent à trois devant, mais au fil des tours, nous leur reprenons une vingtaine de secondes et je m’élance avec le groupe de tête pour les 10 km de course. Je mène l’allure sur les huit premiers kilomètres, nous sommes encore six ou sept devant, j’essaie d’accélérer, nous ne sommes plus que quatre, mais à 500 m de la ligne, quand Blummenfelt porte son attaque, j’ai un problème d’hyperventilation et je n’arrive pas à répondre.»

Avec cette cinquième place en 1 h 44’24, Adrien Briffod signe sa meilleure performance en série mondiale: «Mon objectif, c’est de faire un jour un podium en World Serie. Je pense que j’ai démontré à tout le monde que si j’avais été sélectionné aux Jeux olympiques, j’aurais pu me battre pour un top 8 et peut-être pour une médaille.»

Dans la même épreuve d’Edmonton, le Vaudois Sylvain Fridelance a réussi sa meilleure performance en World Serie en prenant la 12e place, en 1 h 45’15, à une minute seulement de Blummenfelt (1 h 44’14).

