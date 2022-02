Sortie littéraire romande – Adrien Gygax ausculte le feu intérieur de la génération Y Après les bonheurs de vieux, le Vaudois suit dans son nouveau roman les errements d’un trentenaire, en miroir à ses propres interrogations. Caroline Rieder

«Départ de feu» est le troisième roman d’Adrien Gygax. EMMANUEL DENIS

«On est genre une centaine. Chill.» Le ton inaugural de «Départ de feu» (Éd. Plon), nouveau roman d’Adrien Gygax, ne manque pas de surprendre. Après avoir déboulé dans le monde littéraire avec l’envoûtant «Aux noces de nos petites vertus» (Le Cherche-Midi), le jeune Vaudois avait déjà opéré un virage avec «Se réjouir de la fin» (Grasset), tendre et philosophique récit sur le crépuscule de la vie.

Après les bonheurs de vieux, le trentenaire poursuit son questionnement existentiel en se penchant sur sa propre génération. Avec, comme prototype, César Pasqua. L'employé en marketing digital chez Philip Morris vit dans le quartier Sous-Gare à Lausanne, fréquente assidûment la Jetée de la Compagnie, et se coule avec aisance dans les soirées entre collègues à la coolitude obligatoire.

La vie en notifications

Chevillées à la culture de César, conquérant du digital, les notifications se succèdent sur son écran. Adrien Gygax en joue, entrecoupant le récit de mots doux digitaux: «lausannefood a mentionné votre nom dans un commentaire», ou: «Il est l’heure d’aller vous coucher, votre méditation «observation des pensées» va bientôt commencer.»

Chez cette jeunesse qui «swipe à tout va», tout a davantage d’importance à l’écran qu’en version réelle. La preuve lorsque, après l’incendie de l’immeuble dans lequel il vit, César s’aperçoit qu’il ignorait l’existence de sa vieille voisine, qui a péri dans les flammes. L’entreprise l’envoie alors dans une «cabane détox» dans les bois près de la Mont-la-Ville (dont est originaire l’auteur). Une expérience qui fera prendre encore un peu le feu intérieur qui l’agite désormais.

«On tombe dans tous les panneaux»

À son retour, alors qu’on l’appelle «new man», il regarde ses collègues en pensant «faux humains». Il finit par filer traire les vaches chez un paysan, mais se heurte à la dureté de la tâche. «J’ai voulu montrer que notre génération est en quête, mais tombe dans tous les panneaux. On idéalise la nature, mais on n’est pas préparés à y vivre. Nous en sommes trop déconnectés», observe l’auteur. Son empereur des réseaux sociaux manque d’ailleurs d’y passer lorsqu’il se retrouve dévoré de froid dans un chalet d’alpage.

Désillusion ensuite lorsqu’il arrive dans une Polynésie bien différente de la carte postale. Déconvenue encore lorsqu’une militante du climat lui enjoint de «trouver sa grande idée». «Il ne suffit pas d’avoir une idée, dénonce Adrien Gygax. Il y a beaucoup de faux-semblants, dont on s’affranchit en restant en mouvement.»

Feu intérieur

En lisant aussi. Car peu à peu, César délaisse son téléphone pour de vraies lectures, dont celle d’Henry David Thoreau, chantre américain du retour à la nature né en 1817 et aujourd’hui très en vogue. Pour montrer qu’il n’est pas dupe de l’air du temps, Adrien Gygax fait d’abord découvrir à son héros la pensée de Thoreau avec des phrases affichées dans la fameuse cabane détox, et réduites à l’état de slogans. «Mais si vous lisez vraiment Thoreau, c’est beaucoup plus compliqué», remarque le Vaudois.

Son personnage cheminera aussi notamment avec Héraclite, que l’auteur apprécie particulièrement. D’autant que le présocratique a fait du feu, qui traverse tout le livre, l’élément primordial. Peu à peu, la réflexion du héros devient plus philosophique, interrogeant la place de l’humain sur la planète. «Je vois ce livre comme un mille-feuille, à lire à plusieurs niveaux.»

Ni pure caricature d’une génération, ni manuel pour trouver le bonheur, le récit plein d’humour, et lyrique par moments, tire des fils multiples. Et, malicieux, le retournement final invite à relire le texte autrement. Car aux vérités, Adrien Gygax préfère les questions.

Le livre Afficher plus «Départ de feu»

Adrien Gygax

Éd. Plon

