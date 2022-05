Le passé du LS défie son présent, ce samedi en finale de la Coupe de France (21h). Le milieu de terrain lausannois a choisi son camp, et ce n’est pas celui de l’OGC Nice d’Ineos.

Formé au FC Nantes et actuel salarié d’Ineos au LS, Adrien Trébel ne cache pas que son cœur battra pour les Canaris, ce samedi.

Formé au FC Nantes et actuel salarié d’Ineos au LS, Adrien Trébel ne cache pas que son cœur battra pour les Canaris, ce samedi.

La finale de la 105e édition de la Coupe de France aura, cette année, une saveur toute particulière pour les supporters du Lausanne-Sport. Ce samedi, au Stade de France, le FC Nantes de Waldemar Kita tentera de créer une petite surprise en prenant le meilleur sur le favori logique qu’est ce bien plus puissant OGC Nice version Ineos.

Autrement dit, l’homme qui fut, entre 1998 et 2001, à la tête du LS, avec un certain succès (deux Coupes de Suisse gagnées en 98 et 99, un titre effleuré la même année), se mesurera au propriétaire actuel du club vaudois.