Festival de littérature – Adrienne Barman dessine en musique à Vevey Le rendez-vous jeunesse revient avec des auteurs régionaux, comme l’illustratrice de Grandson, mais aussi de France ou de Belgique. Mise en bouche. Caroline Rieder

Adrienne Barman est l’une des invitées du Festival de littérature jeunesse de Vevey. Elle y proposera un concert dessiné avec sa sœur musicienne. Laurent Crottet

L’an dernier, un festival de littérature jeunesse naissait à Vevey. Fort du succès de l’édition inaugurale, le rendez-vous revient déjà un an après, alors que les organisatrices avaient plutôt imaginé une biennale. «La première édition a bien fonctionné, on a donc décidé de se relancer tout de suite», relève la graphiste Nathalie Guisolan, qui a cofondé le rendez-vous avec Violaine Vidal, longtemps active au sein de l’association La bataille des livres.

Le rendez-vous se déploie encore une fois à l’est de la ville, dans et aux abords du Théâtre de l’Oriental, et poursuit sur sa lancée: offrir une vitrine à des auteurs et illustrateurs d’ici, mais proposer aussi quelques coups de cœur venus d’ailleurs, comme Marie Colot ou Thomas Lavachery. «On se veut un petit festival intimiste et accueillant». Outre les dédicaces, le rendez-vous offre des activités dès 4 ans et jusqu’à 15-16 ans. «Nous n’avons pas envie de laisser les plus grands de côté, même si c’est plus difficile de les faire venir. Cette année, nous proposons à leur intention un atelier d’écriture ados-adultes.»

Invités romands

Cette année, parmi les invités romands en vue figure Adrienne Barman, mais aussi Catherine Louis, qui a illustré une centaine de livres traduits dans diverses langues, chez de nombreux éditeurs jeunesse. Son style très particulier est inspiré par la calligraphie et joue avec le noir. Elle signe en outre la belle affiche du rendez-vous, dont on vous propose quatre points forts.

L’univers riant d’Adrienne Barman

L’illustratrice installée à Grandson a fasciné plus d’un enfant avec sa «Drôle d’encyclopédie» aux 1600 animaux aux yeux globuleux et volontiers asymétriques. Un ouvrage à la fois malicieux et instructif traduit dans plus de 20 langues. Elle a aussi notamment illustré «L’histoire de la vie en BD», ou «Les forêts, un monde fabuleux à découvrir», tous deux écrits par Jean-Baptiste de Panafieu. À Vevey, elle proposera un concert dessiné avec sa sœur Elisa (sa et di, 14h).

La littérature ado de Marie Colot

Le festival s’ouvre cette année à la Belgique, avec notamment Marie Colot. L’autrice a été primée pour son roman «Eden, fille de personne» (à lire dès 13 ans), où l’héroïne doit, après plusieurs déconvenues, se trouver une nouvelle fois des parents d’adoption. Autre livre distingué, «Deux secondes en moins» (dès 12 ans), écrit à quatre mains avec la Française Nancy Guilbert, voit deux adolescents reprendre goût à la vie après un drame, en s’accrochant à la musique.

Un rallye à travers Vevey

Parmi les nouveautés, le Bois Carré propose un rallye à travers Vevey, qui se poursuivra tout l’été. La petite maison fribourgeoise sera par ailleurs présente avec sa collection «Petit druide», des livres qui partent à la découverte des plantes médicinales de chez nous, avec une histoire, une partie plus explicative et une activité nature.

Des ateliers pour tous âges

Le rendez-vous a pensé à tous les âges, avec des ateliers dès 4 ans. Les plus petits pourront s’essayer à dessiner les yeux fermés avec l’illustratrice belge Gwenaëlle Doumont, les 10-15 ans sont invités à un atelier d’écriture avec la Fribourgeoise Aurélie Magnin, tandis qu’entre deux les 8-13 ans seront guidés par la Française Sandrine Beau pour jouer avec les codes du polar.

