Un été au zénith (22/41) – Adulé puis mis à mal, le soleil n’a jamais quitté les poètes L’astre a toujours dardé ses rayons sur les mots rimés ou en vers libres. Morceaux choisis et éclairage du poète et professeur Antonio Rodriguez. Caroline Rieder

Si les couchers de soleil ont toutes les faveurs dans la poésie de l’époque romantique, on les retrouve en peinture, comme ici chez Caspar David Friedrich et sa toile «Femme devant le coucher du soleil» (vers 1818). Heritage Images/Getty Images

Le soleil qui subjugue, qui aveugle aussi, a toujours inspiré les poètes. Évoqué à son lever dans la poésie amoureuse, lorsqu’il sépare les amants, à son zénith comme métaphore de la puissance ou de la beauté, et largement décrit à son coucher dans le courant romantique, notre astre brille sur de nombreux textes. Mais pas toujours avec le même éclat: «Le soleil est certes omniprésent en poésie, mais il n’est pas omnipotent, et finira par être mis à mal au XVIIIe siècle», relève Antonio Rodriguez, professeur de littérature française à l’UNIL et instigateur du Printemps de la poésie. Aperçu non exhaustif.

Gloire au disque solaire

Le soleil a régné sans partage sur l’Égypte d’Akhenaton, vers 1350 avant Jésus-Christ. Le pharaon a institué le premier monothéisme de l’Antiquité en décrétant un culte unique au disque solaire, qu’il loue dans son «Grand hymne à Aton»: «Tu apparais dans la perfection de ta beauté/Dans l’horizon du ciel, Disque vivant, Créateur de Vie.» Poursuivant dans l’emphase, le pharaon finit par s’arroger toutes les qualités de celui qu’il encense, en se proclamant son envoyé sur terre.

Plus belle que le soleil

Portrait posthume de Pierre de Ronsard. Anonyme/DR

L’être aimé comparé au soleil: ce qui est devenu au fil du temps la métaphore la plus commune de l’amour figure déjà en 1300 dans le «Canzoniere» du Florentin Pétrarque. Ronsard la reprend dans «Pareil j’égale au soleil que j’adore» en 1553, hissant le regard de l’aimée en concurrent de l’astre: «L’autre soleil. Celui-là de ses yeux/Enlustre, enflamme, enlumine les cieux.»

«Soleil tes jours sont nuits comparés à Madame.» Abraham de Vermeil, poète (1553-1620)

Dans ses «Sonnets pour Hélène», le poète de la Renaissance convoque un autre cliché, qui voit notre étoile fuir devant la beauté d’une demoiselle: «Le Soleil l’autre jour se mit entre nous deux/Ardent de regarder tes yeux par la verrière/Mais lui, comme ébloui de ta vive lumière/Ne pouvant la souffrir, s’en alla tout honteux.» Chez Abraham de Vermeil (1553-1620) également, l’astre se trouve déclassé: «Soleil tes jours sont nuits comparés à Madame.»

«Le soleil l’autre jour» Le Soleil l’autre jour se mit entre nous deux,

Ardent de regarder tes yeux par la verrière:

Mais luy, comme esblouy de ta vive lumière,

Ne pouvant la souffrir, s’en-alla tout honteux.



Je te regarday ferme, et devins glorieux

D’avoir veincu ce Dieu qui se tournoit arrière,

Quand regardant vers moy tu me dis, ma guerriere,

Ce Soleil est fascheux, je t’aime beaucoup mieux.



Une joye en mon cœur incroyable s’en-vole

Pour ma victoire acquise, et pour telle parole:

Mais longuement cest aise en moy ne trouva lieu.



Arrivant un mortel de plus fresche jeunesse

(Sans esgard que j’avois triomphé d’un grand Dieu)

Tu me laissas tout seul pour luy faire caresse. Pierre de Ronsard, «Sonnets pour Hélène»

Réveil amoureux

Alphonse de Lamartine (1790-1869). Universal Images Group via Getty

Dans l’«Hymne au soleil» tiré des «Méditations poétiques» de Lamartine en 1820, l’astre semble loué presque à l’égale d’Aton: «Tu règnes en vainqueur sur toute la nature, Ô soleil! Et des cieux, où ton char est porté, Tu lui verses la vie et la fécondité!» Mais, dans la veine de la poésie romantique, les éléments de la nature servent à décrire les élans intérieurs. Ici, le retour de l’amour. Les rayons solaires ne raniment-ils pas les «membres languissants» du poète?

Le règne des couchers de soleil

Chez les Romantiques cependant, c’est le couchant qui a toutes les faveurs, pour dire les tourments intimes. Chez Lamartine encore, dans «L’Isolement» («Méditations poétiques», 1820»), le flamboyant spectacle échoue à alléger son désarroi: «Souvent sur la montagne, à l’ombre du vieux chêne/Au coucher du soleil, tristement je m’assieds.» Le poète «contemple la terre ainsi qu’une ombre errante/Le soleil des vivants n’échauffe plus les morts.» L’explication? Elle arrive un peu plus loin avec la célébrissime formule: «Un seul être vous manque et tout est dépeuplé.»

«L’isolement» Souvent sur la montagne, à l’ombre du vieux chêne,

Au coucher du soleil, tristement je m’assieds;

Je promène au hasard mes regards sur la plaine,

Dont le tableau changeant se déroule à mes pieds. Ici gronde le fleuve aux vagues écumantes;

Il serpente, et ’'enfonce en un lointain obscur;

Là le lac immobile étend ses eaux dormantes

Où l’étoile du soir se lève dans l’azur. Au sommet de ces monts couronnés de bois sombres,

Le crépuscule encor jette un dernier rayon;

Et le char vaporeux de la reine des ombres

Monte, et blanchit déjà les bords de l’horizon. Cependant, s’élançant de la flèche gothique,

Un son religieux se répand dans les airs:

Le voyageur s’arrête, et la cloche rustique

Aux derniers bruits du jour mêle de saints concerts. Mais à ces doux tableaux mon âme indifférente

N’éprouve devant eux ni charme ni transports;

Je contemple la terre ainsi q’'une ombre errante

Le soleil des vivants n’échauffe plus les morts. De colline en colline en vain portant ma vue,

Du sud à l’aquilon, de l’aurore au couchant,

Je parcours tous les points de l’immense étendue,

Et je dis: «Nulle part le bonheur ne m’attend.» Que me font ces vallons, ces palais, ces chaumières,

Vains objets dont pour moi le charme est envolé?

Fleuves, rochers, forêts, solitudes si chères,

Un seul être vous manque, et tout est dépeuplé! Que le tour du soleil ou commence ou s’achève,

D’un œil indifférent je le suis dans son cours;

En un ciel sombre ou pur qu’il se couche ou se lève,

Q’'importe le soleil? je n’attends rien des jours. Quand je pourrais le suivre en sa vaste carrière,

Mes yeux verraient partout le vide et les déserts:

Je ne désire rien de tout ce qu’il éclaire;

Je ne demande rien à l’immense univers. Mais peut-être au-delà des bornes de sa sphère,

Lieux où le vrai soleil éclaire d’autres cieux,

Si je pouvais laisser ma dépouille à la terre,

Ce que j’ai tant rêvé paraîtrait à mes yeux! Là, je m’enivrerais à la source où j’aspire;

Là, je retrouverais et l’espoir et l’amour,

Et ce bien idéal que toute âme désire,

Et qui n’a pas de nom au terrestre séjour! Que ne puîs-je, porté sur le char de l’Aurore,

Vague objet de mes vœux, m’élancer jusq’'à toi!

Sur la terre d’exil pourquoi resté-je encore?

Il n’est rien de commun entre la terre et moi. Quand la feuille des bois tombe dans la prairie,

Le vent du soir s’élève et l’arrache aux vallons;

Et moi, je suis semblable à la feuille flétrie:

Emportez-moi comme elle, orageux aquilons! Alphonse de Lamartine, «Méditations poétiques»

L’étoile qui décline sert aussi à exprimer l’angoisse face au temps qui passe. Ainsi en 1831, dans «Soleils couchants», Victor Hugo exprime cette plainte déchirante face au vieillissement: «Mais moi, sous chaque jour courbant plus bas ma tête/Je passe, et, refroidi sous ce soleil joyeux, Je m’en irai bientôt, au milieu de la fête/Sans que rien manque au monde immense et radieux!» Le géant des lettres avait alors 30 ans à peine, et devait vivre jusqu’à 83 ans!

Victor Hugo. DR

«Soleil cou coupé»

L’ère romantique est aussi celle où l’astre commence à être malmené. Chez Gérard de Nerval, il perd sa lumière pour devenir «Le soleil noir de la mélancolie» («El Desdichado», 1854). Son coucher évoque aussi régulièrement un bain sanglant. «Le soleil s’est noyé dans son sang qui se fige», écrit ainsi Baudelaire dans «Harmonie du soir» («Les Fleurs du mal»). «Cela rappelle la destitution du pouvoir et de l’ordre vertical avec la mort de Louis XVI», relève Antonio Rodriguez. Une idée qui a abouti à la formule plus tardive d’Apollinaire dans «Zone» (1913), avec son «Soleil cou coupé».

«Minuit profond»

Obscurité encore chez Mallarmé: «C’est le poète français qui a le mieux compris la nécessité des grandes rites poétiques consacrés au soleil, mais en les déplaçant dans la nuit profonde, en cherchant la lumière au milieu du néant moderne. Cette épreuve-là traverse la poésie depuis le XIXe siècle», poursuit Antonio Rodriguez.

Soleil intérieur

L’image de ce soleil, symbole de la divinité, de l’ordre, de la puissance, va continuer à être bousculée au XXe siècle. Après Apollinaire, l’astre sera «mis en abîme» chez Francis Ponge, tandis qu’en Suisse romande Pierre Voélin se demande: «Qui insultera l’étoile? Qui ruinera le soleil?» («Sur la mort brève», dans «Lierres», 1984).

Enfin, chez les poètes romands contemporains, «le soleil tend à devenir un élément qui fait perdre la vue, soit en raison de son opacité, soit parce qu’il est trop aveuglant, précise Antonio Rodriguez. Il faut alors chercher une lumière plus profonde que celle qui est donnée, quelque chose qui serait plus spirituellement visible.» Dans «Cerner la nuit» («D’un lieu à l’autre»), Sylviane Dupuis en appelle ainsi à «la splendeur qui se tait», tandis que dans «La voie nomade», Anne Perrier file vers «la splendide brume inconnue».

«Et si le soleil ne revenait pas?» Comment ne pas parler de la mise en mots de notre astre sans évoquer «Et si le soleil ne revenait pas?» de Ramuz. Le roman publié pour la première fois en 1937, et fraîchement reparu coup sur coup chez Plaisir de Lire dans une superbe édition anniversaire, mais aussi chez Florides Helvètes, met en scène un petit village d’altitude où le soleil disparaît six mois par an derrière les montagnes. Mais cette fois, en ce mois d’octobre 1936, le vieil Anzévui prédit qu’il ne va pas revenir au mois d’avril suivant. Ramuz explore ainsi comment les habitants de Saint-Martin d’En Haut se positionnent face à la nouvelle, entre les convaincus et les sceptiques. Le roman de Ramuz est reparu à quelques mois d’intervalle chez Plaisir de Lire dans une édition collector (ci-dessus), et à l’enseigne de Florides Helvètes, qui reprend les livres édités dans la collection Poche Suisse de L’Âge d’Homme. Ce climat de fin du monde est encore accentué par un brouillard dense et inhabituel, les nouvelles de la lointaine guerre d’Espagne qui arrivent par la radio du café du village, tout comme une information sur des taches inhabituelles observées sur le soleil. Absent du ciel, l’astre est dans tous les esprits, d’autant plus lorsqu’un enfant du pays revenu en visite vante les «deux soleils» du bord du Léman (et non pas trop, selon l’expression apparue dans les années 50: «Il y a celui qui est au ciel et celui qui est dans l’eau.» De retour dans ce village alpin dont il a pourtant «l’ennui», le jeune homme constate: «En même temps, c’est l’air qui a changé, la couleur de l’air, la couleur des choses, parce que vous n’avez plus le soleil.» Puis plus loin: «Si vous veniez d’où je viens, vous auriez le soleil écrit sur la figure.» Cette disparition annoncée du soleil interroge surtout un monde en mutation, entre les promesses de l’arrivée de la technologie, l’exode de la jeunesse et les menaces sur le mode de vie traditionnel. À l’heure des bouleversements climatiques, le roman se charge d’un sens nouveau.

