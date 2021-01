Ski alpin – Aerni et Zenhäusern sauvés des eaux à Chamonix Le Haut-Valaisan a pris la 2e place du slalom samedi, tandis que son coéquipier a remonté 25 concurrents pour échouer au pied du podium. Ugo Curty, Chamonix

Ramon Zenhaeusern (à gauche) a fêté son deuxième podium de l’hiver. Le Français Clément Noël (au centre) s’impose pour la quatrième fois de sa carrière. AFP Ramon Zenhäusern (quatrième au classement de la discipline) grappille 20 points sur le solide leader Marco Schwarz (3e samedi). AFP La remontée du jour a été signée par Luca Aerni, passé de la 29e à la 4e place en deuxième manche. AFP 1 / 4

Il ne faisait pas un temps à mettre un skieur dehors samedi sur la «Verte des Houches». La pluie qui tombe depuis jeudi a détrempé la piste savoyarde. Des conditions dantesques qui ont permis à Luca Aerni de surfer sur une deuxième manche difficile. Le technicien valaisan (29e dans la matinée) s’est lancé dans une remontée folle. «Ça fait du bien de voir tous ces coureurs passer derrière, souriait-il derrière son masque. Bon, je souhaitais quand même du bien aux autres Suisses. Je suis très content d’avoir pu rester aussi longtemps sur le siège de leader.»

Le phénix Aerni

Le Valaisan a signé le meilleur chrono sur la deuxième manche, avec près d’une seconde d’avance sur ses poursuivants. Seul Clément Noël (3e le matin) est finalement parvenu à le faire descendre de son trône. Luca Aerni a échoué à la tant redoutée quatrième place. «Cette médaille en chocolat va faire du bien, a rappelé celui qui a marqué de gros points dans l’optique d’une qualification pour les Mondiaux. Même si le podium n’est pas loin, c’est la joie qui prédomine.»

Et dire que tout aurait pu s’arrêter dès la fin de matinée pour lui à Chamonix. Le Valaisan a longtemps tremblé à Chamonix avec sa 29e place en première manche. Il lui a fallu attendre les derniers partants pour savoir s’il serait au rendez-vous en début d’après-midi. Une attente angoissante qui s’est transformée en excitation lorsque ses rivaux se noyaient tour à tour sur son temps de référence. Au final, il lui aura manqué 28 centièmes pour retrouver cette «boîte» convoitée, plus de trois ans sa deuxième place à Madonna di Campiglio.

«J’adore l’eau»

C’est son coéquipier Ramon Zenhaüsern (2e) qui a eu les honneurs du podium. Un mois après sa victoire à Alta Badia, le géant haut-valaisan a été à la hauteur sur les contreforts du Mont-Blanc. «Il aurait pu gagner facilement cette course», a pesté son entraîneur Matteo Joris qui pointait du doigt son erreur sur le haut du parcours. Un écart qui a permis à Clément Noël de se faufiler pour fêter son quatrième succès en Coupe du monde.

«Pour gagner, il faut prendre tous les risques, a nuancé un Zenhäusern qui ne boudait pas son plaisir. La victoire est à ce prix. En étant prudent, je ne serais même pas sur le podium.» Le Valaisan continuait de chanter sous la pluie de longues minutes après avoir passé la ligne d’arrivée. «J’adore l’eau», s’est marré le Haut-Valaisan qui pratique le ski nautique en été. Forcément, ça aide.

Six Suisses s’étaient qualifiés pour la «finale» des trente meilleurs et, forcément, le bonheur de Zenhäusern et Areni ont fait le malheur des autres. Tanguy Nef (21e), Daniel Yule (15e) et Marc Rochat (26e) ont pris l’eau sous la pluie savoyarde et plongé au classement. Loïc Meillard, lui, a bien limité les dégâts sur le deuxième tracé et pris le sixième rang, pas loin derrière derrière Luca Aerni.

De retour dimanche

Dimanche, la «Verte des Houches» accueillera un deuxième slalom en 24 heures. À condition que la pluie se calme enfin. «Demain, on devrait pouvoir apercevoir le Mont-Blanc», nous a glissé une bénévole. Visiblement, c’est plutôt bon signe.