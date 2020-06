Chambre pénale d’appel et de révision – Affaire des HUG: pas de prison pour l’ex-comptable et l’avocat Les juges d’appel octroient des peines avec sursis, écartent l’escroquerie mais retiennent la gestion déloyale. Fedele Mendicino

Laurent Guiraud

L’ex-comptable des HUG et l’avocat, chargé de recouvrer les créances de l’hôpital, sont condamnés en appel à 2 ans de prison avec sursis. Mais selon le jugement que nous avons consulté, des accusations tombent et les prévenus échappent aux peines fermes prononcées en 2018. Aux yeux de la Chambre pénale d’appel et de révision (CPAR), le haut cadre a causé un dommage de 20,5 millions de fr. à l’Hôpital entre 2008 et 2015. Comment? En mandatant durant sept ans et demi l’avocat, qui s’est «grassement enrichi […] de façon éhontée» pour récupérer les créances impayées aux HUG.