Un magistrat sous enquête – Affaire Maudet: les auditions reprennent Le conseiller d’État libéral-radical est convoqué à deux reprises cette semaine par le Ministère public, avec ses anciens collaborateurs. Chloé Dethurens

Le conseiller d’Etat sera auditionné cette semaine. Georges Cabrera

Les auditions liées à l’affaire Maudet reprennent cette semaine, a appris la «Tribune de Genève». Quelques jours avant la pause estivale, le conseiller d’État libéral-radical (PLR) est convoqué mardi et jeudi par le Ministère public en tant que prévenu pour acceptation d’un avantage, en lien avec son voyage à Abu Dhabi et les dons du groupe hôtelier Manotel. Sur quoi le magistrat sera-t-il interrogé? Contacté, son avocat, Me Grégoire Mangeat, se refuse à tout commentaire.