Ce manque d’empathie m’attriste

À propos de l’article intitulé «L’affaire Olga en passe d’être classée» (24 novembre ).

Cet accident m’a profondément touché, en tant que sportif, et je suis stupéfait de constater le manque d’empathie à son égard. Personne blessée par la vie, qui ne lui a, le 7 janvier 2020, pas souri.

Ce qui me touche c’est la banalisation de son accident, qui mériterait une plus grande attention, et être responsable. Je félicite le travail accompli par l’avocate Mme Elza Reymond.

J’adresse à cette dame, ainsi qu’à toutes les personnes blessées par la vie et ces drames, ma prière et fraternelles sympathies.

Jean-Pierre Gavillet, Échallens

Froideville

Remettons l’arbre au milieu de la forêt!

À propos de la lettre de lecteur de M. Wilfried Kohring intitulée «Attaquer la nature vivante» (23 novembre).

Je comprends la réaction de ce monsieur à la vue de la forêt «assassinée et tronçonnée» dans le Jorat. Je partage également son incompréhension, mais je tiens à préciser quelques éléments importants. Il faut savoir que la parcelle concernée, d’environ 255 hectares, est effectivement située sur le territoire de la commune de Froideville mais, détail essentiel, elle appartient au Canton de Vaud.

La Municipalité de Froideville s’est opposée, pour plusieurs raisons qui seraient trop longues à développer ici en quelques lignes, à la création d’un Parc naturel périurbain au même endroit, parc qui aurait laissé la forêt à sa libre évolution. D’autre part, la même Municipalité s’est toujours montrée favorable à un entretien ciblé des forêts communales en évitant les coupes rases.

Ce qui s’est fait sur le territoire communal, il est primordial de le souligner, l’a été sans aucune concertation de quelque sorte que ce soit entre le propriétaire cantonal et les autorités locales de Froideville, ce qui est fort regrettable et inadmissible.

En tant que natif de la commune concernée, je ne peux laisser écrire que ce sont «les hommes de Froideville» qui attaquent la nature vivante mais, aujourd’hui et au nom de la recherche et du climat, certaines personnes se permettent n’importe quoi. J’en suis profondément navré, tant pour la beauté que pour la richesse de nos magnifiques forêts joratoises.

Jean-François Thuillard, syndic, Froideville

Un village écoresponsable

Décidément la résistance des «Cacatchoux» au Parc périurbain n’a pas fini de faire des vagues… Pourtant, le village agit toujours en faveur du développement durable. En 2011 lors de la construction d’un nouveau collège avec panneaux solaires, on privilégie un chauffage à distance au bois. La proximité de la forêt, l’écologie justifie cet investissement. En 2017 des écologistes présentent au Conseil communal un projet de Parc périurbain: environ 400 hectares de forêt seront fermés, soit 1000 terrains de foot. 400 autres hectares subiront des restrictions, encore 1000 terrains de foot. La présentation est confuse. D’où viendra le bois qui alimente le chauffage à distance? Les intervenants l’ignorent; le bois, ça se transporte. En plus, nous avons beaucoup de peine à comprendre ce qui ne va pas dans notre forêt, car elle est soigneusement jardinée par notre garde forestier et ses bûcherons. Le 14novembre Froideville fait la une de «24 heures» car l’État de Vaud fait des coupes rases pour la forêt du futur. C’est la Direction générale de l’environnement et la Confédération qui sont responsables de cette coupe! Nous n’y pouvons rien!

Froideville n’est donc pas un ghetto d’ennemis de la nature. C’est un village d’hommes et de femmes écoresponsables, fiers de participer à la transition énergétique.

Jean-Luc Stadler, Froideville

Politique

Les fossoyeurs de la démocratie

L’honnêteté et la transparence sont deux valeurs clés de la démocratie. Qu’elles soient égratignées sous l’effet de la passion des débats est parfois compréhensible. Il est par contre intolérable qu’elles soient délibérément bafouées.

Les liens très étroits d’Isabelle Chevalley - révélés par Heidi.news - avec un état étranger et le fait qu’ils aient été tus dans les registres fédéraux, comme les faux profils Facebook PLR créés par une entreprise

d’Yverdon, sont à cet égard

intolérables.

Les auteurs du référendum contre la loi sur les casinos s’étaient financés à l’époque auprès d’entreprises étrangères; nous franchissons aujourd’hui une étape supplémentaire avec une parlementaire qui a mené en Suisse une intense campagne politique contre l’initiative sur les entreprises responsables, tout en taisant ses activités auprès du gouvernement d’un pays où les enfants travaillent dans les champs de coton et où l’armée commet régulièrement des exactions contre des civils. C’est inacceptable.

Si le PLR yverdonnois a réagi très rapidement en rompant ses relations avec l’agence de communication qu’il avait mandatée, le silence des Vert’libéraux sur les comportements de MmeChevalley les discrédite.

Ces politicien(ne)s et ceux qu’ils mandatent sont des fossoyeurs de la démocratie. Par leurs mensonges et leurs silences, ils minent gravement la confiance qui peut être placée dans ceux qui prétendent nous représenter.

Claude Curchod, Lausanne

Pandémie

Conscience de notre mortalité

Les événements actuels dus à la Covid-19 posent à frais nouveaux la question de la mort. Les pages d’annonces mortuaires de «24 heures» témoignent d’un nombre de décès largement supérieur à la moyenne en période comparable (ou en tout cas une concentration dans le temps). Ainsi, il se peut que nous sortions d’une longue période de déni presque total de la mort.

Depuis le milieu du XXe en Occident, la présence et la conscience de mort ont reculé jusqu’à un point jamais égalé depuis que les humains sont sur terre. L’hygiène, les antibiotiques et les vaccins y sont pour quelque chose. La santé est devenue une des préoccupations majeures. Avec la pandémie entrerions-nous à nouveau dans une sorte de précarité par rapport à la vie? La mort redeviendrait-elle au-devant de la scène?

Dramatique? Bien évidemment pour les familles et amis dont la disparition d’un proche est toujours une souffrance réelle, difficile à traverser… Mais, et cela peut paraître paradoxal, c’est qu’il semble qu’un meilleur rapport à la mort permet un meilleur rapport à la vie. La conscience qu’une réalité peut nous être enlevée donne une consistance étonnante au présent et à ce que nous vivons sur le moment. Elle invite à l’émerveillement, à la reconnaissance et à la joie de la présence. Nous l’expérimentons en automne quand la nature s’endort et qu’on sait que ces moments ne reviendront jamais. Nous l’expérimentons à la fin des vacances ou à la fin du week-end quand on réalise qu’il faudra laisser le repos pour reprendre des activités pas toujours évidentes à vivre ou que l’on va quitter un endroit qu’on aimait bien et dont on ne disposera plus! La conscience de la fin, de la finitude, loin d’être morbide, est pleine de vie.

«Vis chaque jour comme si tu devais mourir demain et apprends comme si tu devais vivre toujours» (Gandhi).

Virgile Rochat, Lausanne

Écologie

Enfumés de notre plein gré?



Où se trouve la vraie conscience écologique des mouvements verts? Diverses sources nous font découvrir la face cachée des énergies vertes. Notamment comment nous polluons gravement la Chine, le Chili, la Bolivie, etc. pour extraire les métaux et terres rares indispensables notamment à la fabrication des voitures électriques, des éoliennes, etc.

Peut-on donc se targuer d’une «green conscience» en ayant pour objectif de limiter les émissions de CO2 chez nous? Cela au prix de graves et importants dégâts environnementaux et humains, ailleurs que chez nous? Alors, Janus à deux visages ou méconnaissance chez les écologiques?

Colette et Jean-Claude Grangier, palinges

Culture

Les gestes barrières peuvent être respectés

Je suis consternée par la décision de laisser fermées les salles de spectacle et les cinémas. Qu’est-ce qui justifie une telle décision? Comment peut-on d’un côté autoriser les ouvertures nocturnes des magasins au prétexte qu’elles seront «surveillées», et de l’autre refuser d’ouvrir les théâtres et les cinémas? Que nos conseillers d’État viennent «surveiller» les salles de spectacle et les salles de cinéma: ils verront que le public est capable de respecter les gestes barrières.

Qu’on laisse les artistes s’exprimer: nous en avons besoin. Vraiment.

Chloé Issenmann, spectatrice lausannoise

