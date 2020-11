France – Affaire Sarkozy: Takieddine retire ses accusations Les dernières déclarations de l’homme d’affaires franco-libanais Ziad Takieddine ont fait l’effet d’une bombe, mercredi. Il affirme que Nicolas Sarkozy n’a pas obtenu de financement illicite lors de la présidentielle de 2007.

L’ancien président français avait été accusé de financement illicite. Keystone

Ziad Takieddine, témoin contre Nicolas Sarkozy dans l’enquête sur des soupçons de financement libyen de la campagne présidentielle 2007, a retiré mercredi ses accusations dans une vidéo. «La vérité éclate enfin», a réagi l’ex-président français.

Dans la vidéo dévoilée par Paris Match et BFM TV, Ziad Takkieddine est clair: «Je le dis haut et fort, or ce juge Tournaire (l’ancien juge d’instruction en charge du dossier) a bien voulu tourner ça à sa manière et me faire dire des propos qui sont totalement contraires aux propos que j’ai dits (...): il n’y a pas eu de financement de campagne présidentielle de Sarkozy». Ce sulfureux intermédiaire est en fuite à Beyrouth alors qu’il a été condamné en juin en France dans le volet financier de l’affaire Karachi.

Sarkozy: «Pas la moindre preuve»

Les dernières déclarations de l’homme d’affaires franco-libanais Ziad Takieddine revenant sur les accusations de financement libyen de la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy en 2007 mettent la procédure judiciaire sur cette affaire «dans une impasse complète», a réagi mercredi soir l’ex-chef de l’Etat (2007-2012).

«La vérité éclate enfin», a posté sur Facebook Nicolas Sarkozy : «Depuis sept ans et demi, l’instruction n’a pas découvert la moindre preuve d’un quelconque financement illicite. L’information judiciaire ouverte sur les seules déclarations mensongères de Ziad Takieddine se trouve aujourd’hui dans une impasse complète. Le principal accusateur reconnaît ses mensonges. Jamais il ne m’a remis d’argent, jamais il n’y a eu de financement illégal de ma campagne de 2007.»

ATS/NXP