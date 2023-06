Partager le lac et un stade – Affaire Yverdon Sport: vers un dénouement à la Maladière Il ne manque plus qu’un dernier «oui» de la Commission des licences et YS sera en règle pour rejoindre la Super League. Son stade de refuge? Neuchâtel. Florian Vaney

Le stade de la Maladière va probablement revivre quelques matches de Super League avec Yverdon. KEYSTONE/Jean-Christophe Bott

Yverdon Sport ne crie pas victoire. Parce que tout n’est pas terminé. Mais une odeur de soulagement, accompagnée de nuances de revanche, pointe à ses narines. «On nous a volé notre titre, gronde le président Mario Di Pietrantonio. Je ne parle pas de notre nom au palmarès, mais des émotions uniques de ces moments rares. Le jour où on a soulevé le trophée de Challenge League à Wil (ndlr: le 27 mai), on est restés pendus à notre téléphone jusqu’à 1 h du matin avec Marco (Degennaro, le manager général du club). C’est à ce moment-là qu’a commencé la calomnie à notre sujet, que des mensonges ont été inventés pour nous nuire. On devait passer une soirée magique, manger dans un bon restaurant. Les joueurs ont pu le faire, on les a protégés. Mais nous, on nous a arraché quelque chose.»