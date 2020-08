Banques Raiffeisen vaudoises – Affaires hypothécaires freinées: les clients attendent pour voir Après la pause forcée, l’immobilier ne sait pas encore sur quel pied danser. Raison de plus pour la banque de se diversifier Jean-Marc Corset

À cause de la pause forcée dans le marché immobilier, les Banques Raiffeisen vaudoises ont été sensiblement freinées dans leur élan pour les affaires hypothécaires, le cœur de leur métier. Ces opérations ont progressé de 0,8% au premier semestre 2020, à 10,2 milliards de francs, alors qu’elles avaient bondi de 3,4% sur l’ensemble de 2019. Malgré l’impact de la pandémie, et la continuité des taux d’intérêts bas, l’institut bancaire a pu accroître de 0,4% le résultat brut des opérations d’intérêt dans le canton de Vaud comparé à la même période en 2019.

Le résultat opérationnel a certes baissé de 2,4% par rapport à 2019, en raison notamment de l’amortissement du nouveau système informatique central, mais le bénéfice brut a légèrement augmenté (0,4% à 41,7 millions de francs). «Cela reste un bon semestre, car, en effet il était de tous les dangers avec les difficultés que nous avons eu à gérer le Covid-19», relève Philippe Widmer, président de la Fédération vaudoise des Banques Raiffeisen.

Une influence sur les prix

Le total du bilan a progressé de 6%, tout près des 13 milliards de francs, tandis que les dépôts à la clientèle bondissent de près de 7% (à 9,2 milliards). Signe qui ne trompe pas de la prudence qui guide les Vaudois en ce moment vers l’épargne.

Cela se traduit aussi dans le calme qui a régné ces six premiers mois de l’année dans le marché hypothécaire au niveau des volumes, confirme Philippe Widmer. «Tout le marché immobilier a été freiné, dit-il. Et donc nous aussi en conséquence. En cette période de risque, les craintes se sont manifestées tant du côté des acquéreurs d’objets que des vendeurs. Les transactions se sont réduites. Et il n’y a pas eu de rattrapage depuis la sortie du confinement.»

Le banquier s’interroge s’il s’agit seulement d’un report des acquisitions dans le temps ou d’un tassement général liée à la crise en cours. Les prix des biens immobiliers n’ont cependant guère évolué, les tendances de l’an dernier – hausse des prix des maisons individuelles et des propriétés par étage, baisse pour les logements locatifs – restants les mêmes. Il s’attend toutefois à ce que la crise due à la pandémie ait à terme une influence sur les prix en raison de l’augmentation du taux de vacance des logements, consécutive à la réduction du solde migratoire. Mais ceci essentiellement dans les régions périphériques du canton.

Les conditions d’attribution des crédits hypothécaires n’ont pas été durcies, assure-t-il. Toutefois, la banque établit une analyse du dossier du client basée sur un revenu durable qui dépend de sa situation sur le plan de l’emploi. Chez les Raiffeisen vaudoises, les corrections de valeur pour risque de défaillance des clients hypothécaires restent toujours faibles, de 0,03% du total des prêts et crédits. Il rappelle que si le groupe a décidé d’augmenter ses provisions de risques, au niveau des Raiffeisen locales, «on provisionne quand le risque est décelé chez le client».

Le ralentissement des affaires hypothécaires se fera ressentir plus tard. «Nous devrions subir une baisse des revenus d’intérêts ou une augmentation plus faible, selon le président de la Fédération des Raiffeisen vaudoises. Mais elle ne sera pas très marquée d’un semestre à l’autre. Cela devrait rester marginal sauf événement majeur.»

À relever que les Raiffeisen vaudoises ont participé aux prêts Covid-19 aux PME garantis par la Confédération, traitant 2031 demandes pour un montant de 150 millions de francs attribués.