Bourde dans l’espace public – Affiches sexistes retirées des rues d’Yverdon-les-Bains La campagne de la Ville pour le ramassage des crottes de chiens avait fait réagir. La Ville annonce un message «plus en phase avec notre époque». Marie Nicollier

La formulation malheureuse avait été modifiée par un(e) habitant(e). DR

Des affiches posées il y a cinq ans à Yverdon-les-Bains viennent d’être retirées de l’espace public. Le message de cette campagne de prévention pour encourager le ramassage des crottes de chiens a choqué plus d’un(e) passant(e), au point qu’une personne a barré le mot «maman» du message pour le remplacer par «papa». Elles ont été enlevées le 22 juin sur ordre des autorités.

«Cette campagne a été élaborée il y a quinze ans» La Ville d’Yverdon-les-Bains

La Ville indique via son service de communication que «cette campagne a été élaborée il y a quinze ans, à une époque où la sensibilité à l’égalité homme-femme était différente» et qu’elle «n’avait pas suscité alors de remarques particulières. Vu les remarques reçues par le service sur leur caractère sexiste, il était prévu de les enlever ce printemps, travaux qui ont été stoppés net par la pandémie durant laquelle le service des travaux et de l’environnement a eu d’autres priorités.»

Changer de ton

Les affiches seront remplacées «par un message plus en phase avec notre époque de sensibilisation à un problème d’hygiène de l’espace public qui, hélas, perdure», ajoute la Ville.

Nous avons soumis les panneaux en question au Bureau vaudois de l’égalité entre les femmes et les hommes. Il n’a pas souhaité réagir, indiquant qu’«il préférait ne pas prendre position sur cette campagne spécifique étant donné qu’elle a été retirée».

Rappelons qu’en 2019, le Canton de Vaud a interdit les publicités à caractère sexistes dans la rue.