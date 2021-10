Evènement à Martigny – Une affluence «extrêmement réjouissante» à la 61e Foire du Valais La manifestation, annulée en 2020 à cause de la pandémie, a réuni près de 400 exposants pour le bonheur d’un public qui a répondu présent.

Des personnes mangent, discutent et boivent du vin lors de la Foire du Valais le dimanche 3 octobre 2021 à Martigny. KEYSTONE/Jean-Christophe Bot

La 61e édition de la Foire du Valais a pris fin dimanche à Martigny sur une affluence jugée «extrêmement réjouissante». Durant dix jours, la manifestation a proposé notamment un programme artistique élargi «exceptionnel».

La plus faible affluence journalière a été de 10'000 personnes au début des dix jours de la manifestation. Elle a culminé à 32'000 le dernier samedi, soit une des fréquentations les plus élevées de son histoire, ont indiqué les organisateurs dans un communiqué.

Un public nombreux assite au combat de reines de la Foire du Valais dans l'amphitheatre d'Octodure lors de la Foire du Valais le dimanche 3 octobre 2021 à Martigny. KEYSTONE/Jean-Christophe Bott De nombreux stands ont ravi les visiteurs de la 61 ème Foire du Valais. KEYSTONE/Jean-Christophe Bott Les visiteurs ont pu trinquer au retour de la Foire du Valais, après son annulation en 2020. KEYSTONE/Jean-Christophe Bott 1 / 4

Près de 400 exposants étaient présents, ainsi que cinq hôtes et invités d’honneur. Des artistes de tous horizons figuraient également au programme. Selon les organisateurs, il s’agissait du «plus grand évènement suisse depuis novembre 2019».

La thématique et l’affiche de cette année, «Juste se revoir», reflétaient la volonté de se recentrer sur l’essentiel et de se rencontrer à nouveau. Annulé en 2020 pour cause de Covid, le combat de reines a fait son retour dimanche dernier, le 3 octobre.

Près de 14’000 tests Covid ont été réalisés dans le cadre du dispositif sanitaire mis en place. La prochaine édition est d'ores et déjà planifiée du 30 septembre au 9 octobre 2022.

ATS

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.