L'Afghanistan aux mains des talibans (direct) - Un avion de Swiss est en vol vers la capitale ouzbèke

Washington réquisitionne des avions de compagnies privées pour les évacuations

Les États-Unis ont réquisitionné les avions de plusieurs compagnies aériennes privées afin d’aider à l’évacuation des personnes fuyant l’Afghanistan. C’est ce qu’a annoncé dimanche le ministère de la Défense américain.

Ces avions ne décolleront pas de l’aéroport de Kaboul, précise le Pentagone dans un communiqué, mais aideront à transporter les personnes ayant été évacuées vers des pays tiers, comme le Qatar ou les Emirats arabes unis. L’activation de ce programme, appelé CRAF, permettra «aux avions de l’armée de se concentrer sur les opérations à Kaboul», a précisé le ministère.

KEYSTONE

Au total, 18 avions sont mobilisés, appartenant aux compagnies American Airlines, Atlas Air, Delta Air Lines, Omni Air, Hawaiian Airlines, et United Airlines, détaille le communiqué. Ce programme n’a été déclenché que deux fois par le passé, pendant la guerre du Golfe en 1990-91, puis en 2002-2003 durant l’invasion de l’Irak.

Depuis le 14 août, quelque 17’000 personnes ont été évacuées d’Afghanistan par les États-Unis, dont 2500 Américains. Mais une semaine après la prise du pouvoir par les talibans, des milliers de personnes tentaient encore dimanche de fuir le pays, et le chaos régnait toujours à l'aéroport de Kaboul, où les scènes de panique et de désespoir se succèdent. Dans une interview à la chaîne ABC, le président américain Joe Biden a indiqué que les États-Unis prévoyaient d’évacuer tous les Américains (entre 10'000 et 15'000 personnes selon certaines estimations). Ils espèrent pouvoir faire de même pour les alliés afghans et leurs familles (entre 50'000 et 65'000 personnes).