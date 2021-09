L’invitée - Afghanistan: une insupportable impuissance

La prise de pouvoir par les talibans fait la une de nombreux journaux et suscite nombre de prises de position. Sur le terrain, les juristes de l’asile sont confrontés aux inquiétudes des ressortissants afghans vivant en Suisse, terrorisés pour leurs proches restés au pays, dont ils n’ont pas toujours des nouvelles.

Leur demande urgente est de pouvoir les faire sortir du pays et venir en Suisse. En dehors des contingents qui se négocient entre la Confédération et l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés, il existe deux possibilités légales de faire venir un proche en Suisse: le regroupement familial et le visa humanitaire.

«Le visa humanitaire n’est octroyé que si la personne est en danger imminent et concret.»

Le premier ne concerne que les enfants mineurs et le ou la conjoint·e. Les conditions varient ensuite selon le statut en Suisse. Contrairement aux réfugiés, les requérants d’asile n’ont pas droit au regroupement familial et les personnes admises provisoirement ne peuvent le demander qu’après trois ans et si elles peuvent assumer financièrement leur famille. Or les personnes afghanes en Suisse sont majoritairement titulaires d’une admission provisoire. Si elles remplissent les conditions, la famille dont elles sont séparées doit se rendre auprès d’une représentation suisse pour effectuer une demande de visa.

Le visa humanitaire n’est quant à lui octroyé que si la personne est en danger imminent et concret (ex: journaliste et menaces des talibans) et qu’elle a une attache avec la Suisse (elle y a un parent ou elle y a vécu). Le seul fait d’être dans un pays en guerre n’est pas un danger imminent et concret. Ainsi, la Suisse n’a octroyé que 66 visas humanitaires en 2020, majoritairement pour des Syriennes et Syriens, sur environ 2000 demandes.

Il faut encore souligner que le dépôt d’une demande de visa ne peut se faire qu’auprès d’une ambassade. Or il n’y a pas d’ambassade suisse en Afghanistan. La sortie du pays fait courir un grand danger à la personne qui la tente, surtout si cette personne fuit avec ses documents d’identité et des moyens de preuve.

Aucune solution rapide

Passés ces obstacles, les délais pour obtenir une décision se comptent en mois, voire en années. Les autorités suisses demandent parfois des tests ADN, remettent en question les moyens de preuve ou demandent des documents d’identité que les personnes n’ont pas.

Ainsi les juristes de l’asile sont particulièrement désarmés et n’ont aucune solution rapide à proposer aux très nombreuses sollicitations. Ils peuvent tout au plus parfois fournir une aide à moyen terme pour accompagner l’une ou l’autre de ces démarches. Seules les autorités peuvent décider d’un assouplissement des critères d’obtention d’un visa humanitaire ou en vue du regroupement familial. C’est possible, mais hors de nos mains. Cela rend l’impuissance face à tant de souffrances particulièrement insupportable.

