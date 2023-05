Choix de la rédaction – Agnès Jaoui connaît la chanson La comédienne en chanteuse au Jorat, mais aussi des livres, des musées, de la musique classique... Ce qu’il faut piocher en sorties ce week-end. Boris Senff Matthieu Chenal Caroline Rieder Florence Millioud

Agnès Jaoui connait aussi la chanson. ©Emilie Brouchon

Musique On la connaît comédienne, scénariste et réalisatrice, mais Agnès Jaoui est aussi une formidable chanteuse que l’on a déjà pu voir au Cully Jazz. Elle arrive au Théâtre du Jorat avec cinq chanteurs et sept musiciens pour un concert où se bousculeront Bach, Haendel, Rossini, chanson française et mélodies latino-américaines. BSE

Simone Young

Classique Simone Young est de retour à Lausanne, mais avec l’OSR cette fois! La cheffe d’orchestre australienne accompagne Kian Soltani dans le «Concerto pour violoncelle» d’Elgar et sculpte le «Concerto pour orchestre» de Bartók. MCH

Poèmes de mort

Hannu Lintu dirigera l’OCL. Youtube

Classique La «14e Symphonie» de Dmitri Chostakovitch est constituée d’une série de poèmes de Federico García Lorca, de Rainer Maria Rilke, de Guillaume Apollinaire et de Wilhelm Küchelbecker, qui tous ont un rapport avec la mort. Hannu Lintu dirige l’OCL et les voix de Mikhail Petrenko et Miina-Liisa Värelä. MCH

Musique voyageuse

Classique Kerstin Fahr et François Mützenberg aux flûtes et Claire-Anne Piguet au clavecin nous emmènent sur les traces de Johann Friedrich Armand von Uffenbach, musicien amateur qui, entre 1712 et 1716, fit un voyage musical qui l’amena en France, en Italie et en Angleterre. Le concert permet d’entendre des œuvres de compositeurs rencontrés ou appréciés par le voyageur, dont Telemann. MCH

Voix d’Ukraine

Classique Le traditionnel concert du chœur étranger des Rencontres Culturelles de la vallée de Joux invite ce dimanche le chœur de jeunes Shchedryk de Kyiv avec un répertoire allant de Bach à Silvestrov. MCH

Nuit des musées

(c)AdrienBarakat

Expos De Veytaux à Corseaux, dix institutions muséales de la Riviera font nuit blanche, ou presque, ce samedi. Toujours attentives à proposer des animations originales et à faire circuler les publics (en bus oldtimer) entre un château, un chemin de fer musée, la confection de recettes vide-frigo ou la découverte des jeux du futur. FMI

Festival du livre

L'ecrivain Marc Voltenauer sera à Yverdon. KEYSTONE

Littérature Des rencontres, des dédicaces, des démonstrations de jeux, des lectures créatives ou même un kamishibaï musical. Dès vendredi, le Festival du livre de jeunesse d’Yverdon-les-Bains prend ses quartiers au château d’Yverdon, avec une foule d’auteurs, dont Christine Pompéï, Anne Wilsdorf, Haydé, Hubert ben Kemoun, Marc Voltenauer ou Denis Kormann. CRI

Joutes médiévales

Livres Poésie et érudition décalée se croiseront à l’enseigne de Tulalu ce dimanche. Alice Bottarelli et Alain Corbellari mettront le Moyen Âge sens dessus dessous, en puisant dans leurs livres respectifs «Ombeline & Rodogune» et «Petite histoire de la littérature médiévale. À la manière de Pierre Desproges». CRI

