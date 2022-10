Croissance économique – AgriCo va de l’avant avec son plan de mobilité interne Le parking qui doit desservir la vaste zone industrielle de Saint-Aubin sera modulable et recyclable. Sébastien Galliker

Classé en zone d’activité, le site industriel AgriCo de Saint-Aubin propose 277’000 m² et pourrait accueillir jusqu’à 1600 emplois. VANESSA CARDOSO

Ligne Durable. Tel est le nom de code de la future plateforme de mobilités du site industriel broyard AgriCo de Saint-Aubin (FR). Propriétaire des lieux pour le Canton de Fribourg, l’établissement cantonal de promotion foncière (ECPF) a présenté le projet lauréat du mandat d’études parallèles lancé pour la réalisation de cette base, mercredi, lors d’un point presse. «Intelligente, innovante et durable, Ligne Durable va au-delà d’un simple parking et réfléchit déjà à une possible reconversion des espaces», a expliqué Giancarlo Perotto, directeur de l’ECPF.