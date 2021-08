Sélection de céréales panifiables – Agroscope analyse 50’000 épis de blé pour améliorer notre pain Le groupe de recherche basé à Changins accomplit un travail de longue haleine pour créer des variétés garantissant la qualité boulangère. Yves Merz

Sélectionneur de blé à Agroscope Changins, Dario Fossati explique comment se déroule la sélection au milieu des centaines de parcelles de variétés cultivées à l’essai. Plus loin, des auxiliaires récoltent des bouquets d’épis. VANESSA CARDOSO

Les grosses quantités de pluie tombées sur les récoltes de blé cette année engendrent au moins deux problèmes majeurs: l’apparition de la fusariose, une maladie provoquée par des champignons qui sécrètent des toxines, et la germination précoce des grains mûrs, qui les rendent impropres à la panification. L’ampleur précise des dégâts n’est pas encore connue, mais on sait déjà que de nombreuses récoltes seront déclassées pour le fourrage, et donc payées à moindre prix.

À la station de recherches agronomiques Agroscope, un gros travail de sélection de variétés résistantes aux maladies est accompli année après année, depuis le début du siècle dernier. Mais ce n’est pas le seul objectif visé. Le programme est aussi orienté vers la meilleure qualité boulangère possible, avec un bon rendement économique. Dario Fossati, sélectionneur blé du groupe de recherche Amélioration des grandes cultures et ressources génétiques à Changins, est au front depuis trente-cinq ans.