Images Vevey – Ahurissante photographie domestique de Barbara Iweins La photographe belge a documenté les 12’795 objets de sa maison. Une exposition à voir à L’Appartement. Boris Senff

Il y a de tout chez Barbara Iweins… MARGAUX CORDA

Névrosée autoproclamée, Barbara Iweins s’est lancée dans un projet à la maniaquerie jusqu’au-boutiste: photographier sans exception tous les objets de sa maison. L’Appartement, galerie d’Images Vevey nichée dans la gare, donne un aperçu ludique de «Katalog», entreprise pointilleuse – 12’795 objets répertoriés! – déjà déclinée dans un livre chez delpire & co.

«90% des gants se perdent dans les deux semaines qui suivent leur acquisition.» Barbara Iweins

Autant dire que l’espace d’exposition permanent de la biennale n’a jamais mieux porté son nom, même si ce sont des images et non les objets eux-mêmes qui parsèment les différentes pièces de ce parcours très domestique. Tout y passe: les éléments de décoration, les vieux câbles, les moindres jouets et jusqu’à ses sextoys. La photographe belge a donné libre cours à sa soif de contrôle et de classification, elle qui assure que sa progéniture arrive systématiquement en retard à l’école puisqu’elle rebrousse chemin pour vérifier une dernière fois que sa maison est bien verrouillée.

Les chaussettes et les livres se partagent une salle. MARGAUX CORDA

Indices d’existence

Cette recension ahurissante qui va de la cave à la cuisine en passant par la chambre de ses trois enfants – un mur entier est par exemple consacré à ses livres, reproduits sur d’innombrables vignettes – ne se contente pas d’additionner ces traces matérielles qui trahissent toutes une parcelle de vie tels les indices d’une existence qui pourrait se traduire en termes de consommation. «La somme dépensée pour tous les objets de la maison est estimée à 121’046 euros», précise-t-elle sur un panneau. Dans sa volonté de tout répertorier, Barbara Iweins réalise aussi des statistiques très pointues sur cet ensemble hétéroclite. On y apprend ainsi que 39% des objets ne sont jamais utilisés, que le bleu domine (16%) que 37% des Playmobil sont «chauves» ou que «90% des gants se perdent dans les deux semaines qui suivent leur acquisition». Le microcosme de l’intime est un univers en soi et il peut paraître séduisant de se perdre à en chercher les règles!

