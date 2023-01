La loi et vous – Ai-je le droit de me déplacer vers une place plus chère au théâtre? Chaque semaine, un expert juridique du TCS vous donne la réponse à une question de droit. Vera Beutler - Juriste au TCS

Photo d’illustration. MARVIN ANCIAN

Vous pouvez toujours essayer. Mais comme, en règle générale, vous ne respectez ainsi pas l’engagement contractuel, vous risquez une réaction de l’organisateur: celui-ci peut alors vous facturer la différence, voire même vous expulser du théâtre.

Lorsque vous achetez un billet de théâtre, vous concluez un contrat avec l’organisateur. Vous payez un certain montant et recevez en échange un certain service. L’organisateur n’est pas tenu d’accepter que vous occupiez ensuite une place plus onéreuse.

La réponse dans les CGV

La réaction du théâtre dépend bien sûr d’abord du fait que vous soyez pris ou non en flagrant délit. Si c’est le cas, vous trouverez généralement la réponse à votre question dans les conditions générales de vente (CGV) du théâtre. Celles-ci vous sont contraignantes, à condition qu’elles ne soient pas abusives et que l’organisateur vous ait expressément informé des CGV avant l’achat du billet et vous ait donné la possibilité d’en prendre connaissance.

L’organisateur doit vous informer distinctement d’éventuelles clauses inhabituelles. Il n’est cependant pas inhabituel que les CGV prévoient un paiement supplémentaire après un changement de place ou que vous deviez quitter le théâtre lorsque vous occupez une place plus chère, sans l’accord de l’organisateur.

Plainte pour violation de domicile

Mais même sans s’appuyer sur les conditions générales de vente, le théâtre se trouve dans son droit: si vous refusez de payer le supplément exigé, il peut de toute façon vous demander des dommages et intérêts. Et lorsque, malgré sa demande, vous refusez de quitter le théâtre, vous risquerez alors une plainte pour violation de domicile.



