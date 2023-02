Alors que la guerre fait rage, la population d’Ukraine demande haut et fort à la communauté internationale un accès immédiat et direct aux fonds d’aide pour pouvoir nourrir leurs enfants, acheter ce qui leur permettra de résister au froid, remplir leurs réservoirs d’essence, soigner leurs proches. Les habitants d’Ukraine savent mieux que quiconque où sont leurs besoins les plus aigus, eux qui vivent l’urgence chaque jour.

Face à cette évidence, engager et soutenir financièrement, de manière agile, des professionnels d’Ukraine pour aider, dans leur propre langue, des hommes, des femmes et des enfants d’Ukraine, relève du bon sens. Cela signifie surtout que la localisation de l’aide n’est plus une option mais une nécessité pour les ONG internationales.

«S’appuyer sur les systèmes en place, collaborer avec les acteurs locaux et intégrer les compétences du pays.»

Ce qui est valable en Ukraine vaut pour les pays du Sud. Où qu’on soit dans le monde, il faut s’appuyer sur les systèmes en place, collaborer avec les acteurs locaux et intégrer les compétences du pays pour renforcer l’impact d’une action et l’inscrire dans la durée. Nonante-huit pour cent de nos 2300 collègues sont originaires des pays de nos interventions. Ils en connaissent les conditions sociales, la culture et les contextes politiques.

Le temps de l’aide aux populations dans un esprit paternaliste est aujourd’hui révolu. Beaucoup a déjà été fait, mais des changements sont encore nécessaires. De nombreuses ONG internationales se sont adaptées, ont laissé l’approche Nord-Sud derrière elles et ont avancé vers un accompagnement du Sud par le Sud. Cela implique de bousculer les mentalités occidentales et d’accompagner les donateurs dans ce processus.

Zeina* a 15 ans, elle vit en Mauritanie. Opérée en Suisse il y a plusieurs années, elle a dû subir une nouvelle intervention chirurgicale pour changer la valve de son cœur. Zeina a souhaité rester avec sa maman et cela a joué un rôle clé dans sa convalescence. Un chirurgien cardiaque mauritanien a pris les choses en main et l’opération est un succès. Cette jeune fille que nous suivons depuis des années est en pleine santé aujourd’hui.

Collaborations locales

Dans le domaine de la santé, nos équipes travaillent en étroite collaboration avec les autorités sanitaires locales et les communautés pour garantir l’accès des enfants à des services de santé de bonne qualité. Cette collaboration fait partie de notre stratégie de longue date en matière de localisation de l’aide.

Réagir au changement, c’est aussi emprunter de nouvelles voies. Notre expérience du terrain nous conforte dans cette approche. Balayons ensemble les clichés d’une vision passéiste et travaillons ensemble à intégrer davantage l’enfant, sa famille et sa communauté et les structures existantes dans la définition de leurs besoins et de la réponse humanitaire. Voilà comment, tous ensemble, nous contribuons à rétablir un équilibre entre les pays du Nord et les besoins du Sud.

Barbara Hintermann Afficher plus Directrice générale de Terre des hommes Lausanne

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.