Conseils pratiques – Aider ses collaborateurs à traverser au mieux l’épreuve du deuil Comment une entreprise doit-elle réagir face à un employé qui a perdu un proche? Les réponses d’Aurélie Masciulli Jung, coauteure d’un petit guide pratique. Marie Nicollier

Aurélie Masciulli Jung a corédigé la brochure «Deuil dans le monde du travail», éditée par la Haute École de travail social et de la santé de Lausanne. DR

La Haute École de travail social et de la santé de Lausanne (HETSL) sort un guide destiné aux entreprises pour gérer les situations de deuil au travail (à télécharger sur www.hetsl.ch/deuil-dans-le-monde-du-travail). Elle ouvre aussi des formations en vue d’aider les directions et les RH à mieux aborder cette question délicate. La doctorante Aurélie Masciulli Jung, coauteure de la brochure, nous en dit plus.