J’atteins mes limites, là, avec Aya Nakamura. Il fallait bien un jour que cela arrive. J’exerce un travail où la nouveauté est reine et le succès un révélateur: penser que puisque cela marche très fort, c’est juste commercial et de la daube musicale dansante m’a toujours semblé affreusement snob. J’adore des choses que personne n’écoute. Et j’idolâtre de même un paquet infini de chansons que tout le monde a dans la tête. Sinatra me flanque des frissons, mais Orelsan aussi. Aretha me donne de la force, mais Lizzo pareil.

Donc je suis au courant, ça cartonne. On passe Aya sur des radios culturelles entre deux interviews par Laure Adler sur l’histoire de l’Ukraine ou du mouvement syndical, et personne ne bronche car il s’agit d’écouter respectueusement la hype des banlieues. Au contraire, l’Ayamania s’insinue avec son cortège obligé d’oiseuses analyses sociologiques sur «l’empowerment» de la dame sortie de R (de rien, en raccourci Aya), l’irruption du mix Mali Seine-Saint-Denis, tout ce spectacle pathétique tentant de transformer du zouk de boîte à rythme en dernier truc trendy, accompagnant les exégèses de paroles pondues vite fait sur un phone. Une novlangue entre nouchi, argot des cités et pseudo-poésie twitterisée qu’on nous dit être l’avenir du français, langue vivante surtout quand on la tue, si j’ai bien compris.

Nous connaissons les épisodes passés, présents et à venir, avec Aya. Ils ne sont jamais musicaux, et c’est encore un triste problème. Quelques scandales débiles d’insultes sur les réseaux, les baffes avec les petits amis ou ensuite le vol de «vidéos intimes» avec demande de rançon pas trop chère (c’est le seul truc que j’ai trouvé drôle: Karim Benzema adore Aya). C’est si nouveau, paraît-il, sauf que l’on a déjà vu 100 fois toutes les saisons, aussi bien avec Rihanna que Paris Hilton, Beyoncé que Miley Cyrus ou Kim K. Nous arrivons au moment glorieux de l’aventure des civilisations où les histoires de sex tapes ont seulement l’air de plan com’.

Car «j’suis dans mon comportement bah ouais», et je pardonne tout aux artistes, sauf d’être ennuyeux, prévisibles, porté par ce nombrilisme qui conduit le public à confondre de banales histoires persos avec une synthèse contemporaine du rapport hommes-femmes. Aya est amoureuse. Aya est jalouse. Aya est «chauffée» par ceux qui ne l’aiment pas. Aya se demande si son «boug» (son mec, en jargon mode) tient la route. Aya est contente de sortir s’éclater avec ses copines. Vous sentez comme vous êtes proches et solidaires de ses préoccupations, si modernes et inattendues?

Voilà. Je souhaite pour Aya Nakamura un plein succès, des ventes qui lui apportent une montagne d’argent, de petites polémiques autant qu’elle pourra en lancer afin d’asseoir sa notoriété. Mais que l’on ne me demande plus d’écouter ça. Il y a trop de musiques que j’aime.



Christophe Passer , né à Fribourg, travaille au Matin Dimanche depuis 2014, après être passé notamment par le Nouveau Quotidien et L'Illustré. Plus d'infos

