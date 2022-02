Mortecouille! Un roman qui décoiffe – Aïe, Azincourt! Jean Teulé patauge dans la gadoue de la fameuse «battle» qui vit les Frouzes de Charles le Fou s’incliner face aux Anglais pourtant minoritaires en 1415. Comme si c’était hier! Cécile Lecoultre

Jean Teulé, excentrique écrivain, qui réinvente le passé à travers des figures marquantes, s’attaque à la bataille d’Azincourt. Mortecouille, il pleuvait! (Photo by JOEL SAGET / AFP) AFP

L’écrivain Jean Teulé décoiffe l’histoire de France depuis quelques romans, allant chercher des noises aux scribes pointilleux sous les jupes de «Fleur de Tonnerre» ou d’«Eloïse, ouille!» grattant les poux sous le crâne de «Charly 9», voire s’abandonnant à la poésie syphillique de «Crénom, Baudelaire». Ce passionné de comic strips qui jadis régalait avec un humour très «brit» de bulles sacrées à Angoulême pour «contribution exceptionnelle» adore creuser le sillon du passé.

Toujours gaillarde, la leçon porte cette fois sur une «battle» des plus légendaires, Azincourt. Les cancres se réjouiront d’apprendre qu’outre des cartes topographiques le récit guerrier sera ponctué d’intermèdes érotiques pourvus par Fleur de Lys, authentique putain d’époque.

C’était un samedi d’octobre 1415 et, première malédiction, il tombe des cordes. La météo importe ici. La drache, comme on dit dans le Nord, va ramollir la tension des arcs français et doucher les enthousiasmes. En plus, les troupes de Charles le Fou, ce roi assez perturbé du cerveau pour croire son squelette aussi fragile que le cristal, voient encore pleuvoir des bourdes stratégiques.

«– Que demandait notre roi? La paix.

– Qu’ont-ils répondu?

– Qu’il aille se faire enculer.

Ça énerve.» Jean Teulé dans «Azincourt par temps de pluie»

Les nobles du cru déjà imaginent l’affrontement aussi plaisant qu’une garden-party. Leur armée en supériorité numérique, 60’000 hommes, fanfaronne face à l’Anglais, 6000 soldats à tout casser qui pissent au froc. Pire, nourris de moules peu fraîches, les troupes ennemies, pressées de rentrer au pays, souffrent de chiasse chronique. Le monarque anglais propose même de rendre les villes conquises. Ses régiments ne songent plus qu’à prendre le bateau. Pas question, rétorquent les aristocrates français en quête de gloriole, il y aura bataille. Et sans user de boulets, pour honorer le code de la chevalerie! Grossière erreur.

«Oh merde! Je ne l’avais pas imaginée comme ça, la journée!» Jean Teulé, dans «Azincourt par temps de pluie»

Azincourt aurait dû se conclure par un triomphe. C’est une pâtée grandiose et Jean Teulé en savoure chaque grumeau d’arrogante bêtise. Un chevalier ainsi peine à rentrer dans son armure tant il a festoyé la veille du combat. Un autre démontre son aveuglement en réclamant une gâterie sexuelle à une putain sans comprendre qu’il se trouve à l’article de la mort. Au passage de cette débandade, notons la langue de l’auteur, alerte et vive, qui pourlèche les babines du vieux français, le mâtine de modernité. Une alliance «franco-british» inédite en la circonstance!

Azincourt, un fiasco dont Jean Teulé tire une geste hilarante. DR

Cécile Lecoultre, d'origine belge, diplômée de l'Université de Bruxelles en histoire de l'art et archéologie, écrit dans la rubrique culturelle depuis 1985. Elle se passionne pour la littérature et le cinéma… entre autres! Plus d'infos

