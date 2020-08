Sortie du nucléaire – Aigle apprend à mieux valoriser ses énergies renouvelables Romande Énergie, Leclanché et un centre de recherche basé à l’EPFL testent dans le Chablais une batterie destinée à rationaliser l’apport de courant vert dans le réseau électrique. David Genillard

La batterie de 2 MW conçue par Leclanché utilise la technologie lithium-ion. DR – ROMANDE ÉNERGIE

Le solaire et l’éolien, c’est bien; encore faut-il qu’il y ait du soleil et du vent au bon moment. C’est, en substance, le défi auquel doivent répondre les fournisseurs d’électricité dans le cadre de la Stratégie énergétique 2050. Les recherches pour développer des outils capables de stocker provisoirement le courant vert se multiplient. Au Tessin, la start-up Energy Vault construit une tour de 70 m dans ce but. À Aigle, Romande Énergie et le Centre de compétences de l’infrastructure électrique SCCER-FURIES basé à l’EPFL testent depuis quelques jours une batterie lithium-ion de 12 m de long, dans le cadre du programme de recherche REel (Réseau en équilibre local). D’une puissance de 2 mégawatts, l’objet a été fabriqué par l’entreprise yverdonnoise Leclanché.