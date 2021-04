Plantation d’une trentaine d’essences – Aigle se penche au chevet de son arborisation Le Service communal des forêts aura assuré la plantation de plus d’une trentaine d’arbres durant le mois d’avril. Christophe Boillat

Un cèdre a été planté mercredi dans le quartier du Molage en présence du syndic Frédéric Borloz, notamment. DR.

Mercredi, un cèdre de 7 m de hauteur, ceint dans une motte de cinq tonnes de bonne terre entourant son tronc, a été planté à côté de la place de jeu de la rue du Molage. C’est le Service communal des forêts qui s’en est chargé en présence notamment du syndic Frédéric Borloz et du municipal Grégory Devaud, qui ont donné un coup de pelle pour l’occasion. Un tilleul, un érable et un mûrier blanc viendront compléter prochainement le site.

En ce mois d’avril, ce sont une trentaine d’arbres qui auront été plantés par les forestiers aiglons. Au chemin du Sillon, par exemple, des poiriers et un tilleul agrémenteront la surface herbeuse, proche de l’établissement scolaire. La Commune indique encore que l’arborisation du parking Chevron vient juste d’être réalisée et se compose de diverses essences: arbre de Judée, érable sycomore, érable champêtre, poirier, etc.

Pour les autorités, «ces jeunes arbres contribueront à prévenir la création d’îlots de chaleur et à densifier

l’arborisation de nos zones urbaines. La Municipalité tient à gérer de manière optimale les espaces verts. L’an dernier, elle a mandaté une entreprise pour recenser tous les arbres sur la commune. Le but est de créer un répertoire pour suivre leur état sanitaire et disposer d’une méthodologie de travail pour assurer la gestion du parc arboré.»

Aigle a signé l’automne dernier une convention qui la lie avec VILLEVERTE SUISSE qui promeut le vert urbain dans les communes et accorde, depuis 2016, un label à celles qui mettent en valeur l’aménagement et l’entretien de leurs zones vertes. Aigle a demandé l’obtention du label éponyme.

