Urbanisme et travaux – Aigle va tester sa place du Marché sans voitures La Municipalité propose mercredi au Conseil communal son projet final en deux étapes de transformation de la place. Christophe Boillat

Le préalable au projet en deux étapes voulu par la Municipalité sera de vider la place du Marché de ses places de parc. Odile Meylan – Archives

Objet important du développement urbanistique de la ville d’Aigle, le projet final de transformation de la place du Marché tel qu’ambitionné par la Municipalité sera débattu et voté mercredi soir par le Conseil communal. Les autorités veulent notamment diminuer les transports individuels motorisés dans le centre, où l’attractivité commerciale sera renforcée, développer les terrasses, augmenter la qualité de vie, mettre en valeur le patrimoine bâti et l’offre culturelle. Le projet se fera en deux étapes.

Dans un premier temps, la place du Marché va être libérée de ses 26 places de parc, qui seront mutées vers le parking Chevron agrandi, situé à environ 100 mètres de là. Le stationnement sera donc proscrit, la circulation aussi, indique le préavis. Parallèlement, deux pavillons mobiles et temporaires en bois – même structure qu’au parc des Rives, à Yverdon – vont être érigés sur la place. Marqueurs de «l’espace public en mutation», ils seront dotés de tables et de chaises, d’une petite scène de musique, de jeux, d’une boîte à livres, etc. Si aval du parlement, les pavillons seront posés début 2021 pour six mois.